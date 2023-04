Napoli, l’aspetto positivo della sconfitta: “Al 90%…”

Il giornalista è sicuro sulla gara di ritorno: il Napoli può imparare molto da queste due sconfitte.

La sconfitta subita dal Napoli ieri sera contro il Milan ha generato parecchie polemiche e parecchia delusione.

Il risultato negativo e l’arbitraggio discutibile hanno sollevato parecchi dubbi in merito alla gara dei quarti di finale di Champions League.

Il ritorno si prospetta già in salita per gli azzurri che, oltre al risultato negativo sull’andata, dovranno fare a meno di Anguissa (espulso) e Kim (diffidato), senza contare l’incertezza legata alla presenza di Victor Osimhen.

Sabato il Napoli affronterà il Verona per tentare di rimettere soprattutto la testa a posto, in vista della partita di ritorno contro i rossoneri.

Tra le polemiche, le critiche e le opinioni legate al match di ieri, spuntano le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi, giornalista, che è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Milan-Napoli, Pistocchi è sicuro

Il giornalista ha commentato la gara di ieri soffermandosi su alcuni aspetti tattici e su una previsione per la partita di ritorno.

“Il Napoli ha giocato una partita ottima, è mancato un po’ di cinismo ma è stato padrone del campo e ha fatto il massimo. Ha avuto quattro occasioni da gol nei primi 11 minuti. Per esempio quella di Kvaratskhelia è stata clamorosa, hanno sabato il difensori”, ha commentato il giornalista.

“Mario Rui è mancato di cattiveria, avrebbe debutto commettere fallo sulla ripartenza di Brahim Diaz. Il Milan ha saputo farlo. Mi è piaciuta la partita, con Zielinski come seconda punta e Anguissa ad aiutare Lobotka. Trovo giusto che il Napoli non cambi registro anche dopo aver subito gol”, ha proseguito.

“Credo che il Napoli possa ribaltare la situazione al Maradona. dalle sconfitte si impara molto e il Napoli ha imparato come neutralizzare il Milan al 90% grazie a queste due partite. L’arbitraggi è stato scandaloso, certe cose non succedono nemmeno tra i dilettanti. Leao andava ammonito e l’ammonizione di Kim, che non ci sarà, è assolutamente ingiusta.”, ha concluso Pistocchi.

Dichiarazioni chiare quelle del giornalista, che crede nella rimonta azzurra al ritorno.