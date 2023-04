Napoli, Spalletti corre un grosso rischio: tremano i tifosi

La vittoria dello scudetto rappresenta per il Napoli qualcosa di storico ed appare ormai imminente. Nonostante ciò c’è chi polemizza.

Nonostante le aspettative di inizio stagione non fossero queste il Napoli di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis hanno sorpreso tutti. Gli azzurri hanno realizzato una stagione pazzesca, numeri impressionanti e la vittoria del terzo scudetto è sempre più vicina. Gli azzurri non vincono il titolo in Italia da ben 33 anni ed in città c’è un grande entusiasmo, una situazione che ha contagiato tutti.

Nelle ultime settimane il clima è stato parzialmente rovinato da un rapporto abbastanza gelido tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e parte della tifoseria con i tifosi che hanno più volte contestato il patron azzurro. Lo stesso Spalletti, ieri in conferenza stampa, ha sottolineato questa situazione e il tecnico è apparso abbastanza contrariato. Nel post gara Luciano ha addirittura minacciato di lasciare la panchina e tornare negli spogliatoi, se martedi troverà nuovamente un clima ostile.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato questa situazione ed ha lasciato intendere preoccupanti aspetti per il futuro del Napoli e di Spalletti. Gli azzurri stanno spiazzando tutti con un’annata leggendaria, ma un’eliminazione ai Quarti di finale di Champions League cambierebbe tutto, soprattutto se arrivata contro un club italiano come il Milan. I rossoneri sono nettamente dietro in campionato, oltre 20 punti, e uscire contro di loro in Coppa rappresenterebbe un piccolo fallimento. Il Napoli, come tutte e tre le italiane, ha un’opportunità storica e sarebbe deludente non coglierla al volo.

Napoli, Inter-Milan in semifinale può gelare i tifosi

Il quotidiano sottolinea che una clamorosa eliminazione del Napoli nel doppio confronto con il Milan, unito alla delusione per vedere una semifinale tra le due milanesi, ridimensionerebbe e di molto la vittoria dello scudetto del Napoli. Un punto di vista particolare, ma che senza dubbio non lascia tranquilli i tifosi azzurri.

Mancano comunque 90 minuti al termine del doppio confronto con la squadra di Pioli e Osimhen e compagni avranno il compito, non semplice, di ribaltare la sfida del Maradona. Un insuccesso in questo compito rappresenterebbe una delusione storica, chiude cosi il quotidiano.