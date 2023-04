😨 Juve-Napoli, la decisione ufficiale spiazza tutti: tifosi infuriati

C’è grande attesa per il match di campionato che vedrà opposti allo Stadium Juventus e Napoli, due club grandi rivali.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino allo scudetto, è una questione di settimane e i tifosi torneranno ad esultare. I tifosi azzurri hanno ormai imparato il calendario a memoria, ed hanno una gara segnata in rosso. Parliamo del match in programma il prossimo 23 Aprile all’Allianz Stadium tra gli azzurri e la Juventus di Massimiliano Allegri, padrone di casa.

All’andata a Napoli terminò 5 a 1 per gli azzurri e la squadra partenopea ha un grande vantaggio sugli ‘odiati’ rivali. La Juve, d’altro canto, dopo un inizio difficile è in ripresa e ‘virtualmente’ è seconda in classifica. Virtualmente in quanto i bianconeri sono al momento in attesa di ricevere l’esito della sentenza sui 15 punti di penalizzazione, della Corte Federale. La Juve, cosi come le altre big, vogliono capire la reale posizione del club in classifica.

Tra pochi giorni si gioca Juve-Napoli, una delle sfide più attese dell’anno dai tifosi partenopei. Per settimane i tifosi avevano coltivare la speranza di festeggiare il titolo in casa dei rivali, ma le cose non sono andate come previsto e a meno di clamorosi colpi di scena gli azzurri dovranno attendere qualche altra settimana (o anche questione di giorni). Nelle ultime ore è arrivata però una notizia che fa infuriare i tifosi di tutta Italia.

Juve-Napoli, sospesa la squalifica al club bianconero

Negli ultimi minuti la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha sospeso ufficialmente la squalifica della Curva della Juventus, protagonista dei ‘buuh razzisti’ contro l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Una decisione a dir poco clamorosa e che rinvia il tutto. Questa situazione cambia tutto, la pena è sospesa e tornano quindi gli spettatori della Curva per il tanto sentito match. Tutto, a meno che, la Corte delle Sezioni Unite non intervenga su questa situazione prima del 23 Aprile. Un’ipotesi abbastanza improbabile.

Piccola beffa per il Napoli in vista del match contro il club bianconero. Sospesa la sanzione e tifosi presenti in Juve-Napoli con i bianconeri che vogliono provare a ‘vendicare’ la sconfitta dell’andata. Rammarico anche in casa Inter per una decisione che farà discutere.