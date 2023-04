Napoli, recupera Osimhen: Pioli reagisce, mossa a sorpresa in queste ore

Victor Osimhen ha recupero e sarà a disposizione di Spalletti già per la sfida col Verona. La contromossa di Pioli in vista del match col Napoli…

La notizia del giorno riguarda il recupero di Victor Osimhen. L’assenza del nigeriano si è sentita e non poco in queste ultime settimane, soprattutto in occasione delle due partite contro il Milan. Due sconfitte, tra l’altro, patite in campionato e Champions League. Adesso, però, il Napoli ha bisogno di reagire e farlo in una partita cruciale come la sfida di ritorno. Prima, però, c’è il match di campionato contro l’Hellas Verona, uno spartiacque molto importante per la stagione azzurra. Lo ha ribadito anche Spalletti: vincendo con i clivensi mancherebbero soltanto tre vittorie alla conquista matematica dello Scudetto, al netto ovviamente di quello che sarà il rendimento delle squadre che si trovano alle spalle.

Ecco perchè servirà uno sforzo da parte di tutti. La speranza era quella di recuperare Osimhen anche per la partita col Verona, in modo da dare fiducia a tutto l’ambiente in vista della partita col Milan. Victor, però, sarà gestito da Spalletti. Lo stesso allenatore hai chiarito che il giocatore partirà dalla panchina, e dunque in campo partirà Raspadori dal primo minuti. Il tecnico del Napoli non vuole correre rischi, anche se è plausibile che lo stesso Osimhen trovi spazio almeno a gara in corso.

Napoli, la reazione di Pioli al recupero di Osimhen

La notizia importante e che i tifosi aspettavano, però, è quella del recupero del nigeriano soprattutto per la sfida di Champions. Sarà quella la sfida cruciale dove Osimhen dovrà dare il suo importante apporto. Col Verona, come detto, ovemai ci fosse un impiego sarà centellinato. In casa Milan, come ovvio, guardano con grande attenzione in casa Napoli. Il recupero del numero 9 non è una buona notizia per Pioli che, però, pare pronto ad una contromossa.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’allenatore del Milan avrebbe preso una decisione in vista della sfida contro il Bologna. Non partirà con la squadra Simon Kjaer. Il difensore danese si è ben messo in mostra nel match di mercoledì, e cosi Pioli vuole dargli un turno di riposo per averlo pronto ed in condizioni ottimali per il ritorno col Napoli. Proprio A Kjaer, probabilmente, il compito di marcare un Osimhen che cercherà di dare il massimo per supportare la squadra.