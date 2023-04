Napoli, addio Osimhen: pioggia di milioni per De Laurentiis

Il Napoli sta per cedere: le richieste per Osimhen si fanno sempre più insistenti, e un’offerta record può far vacillare la sua permanenza.

È lui l’uomo del momento, nel bene e nel male. Victor Osimhen è il grande protagonista della stagione del Napoli, con 25 gol segnati in 29 partite, una cifra che spiega bene la sua importanza. Ma è anche l’uomo senza cui i partenopei stanno dimostrando di non saper stare: nelle ultime tre partite, senza di lui, sono arrivate due sconfitte e una vittoria a fatica. Ecco perché il suo futuro preoccupa molto i tifosi.

Della possibile cessione in estate del fuoriclasse nigeriano si è parlato spesso, anche se finora non c’è nulla di deciso. L’interesse delle big europee è noto da tempo, con il Manchester United che già aveva provato a sondare il terreno a gennaio. De Laurentiis, però, ha richieste molto alte, superiori ai 100 milioni di euro, che allontanano molte possibili pretendenti.

Il presidente del Napoli ha anche provato a escogitare un piano per trattenere il giocatore, offrendogli un rinnovo ‘monstre’ per tenerlo in squadra un’altra stagione. Osimhen non ha ancora deciso, e per adesso il suo obiettivo è tornare a disposizione di Spalletti e vincere lo scudetto. Ma in estate l’argomento dovrà essere rimesso sul tavolo, mentre nel frattempo nuove voci di cessione si fanno più insistenti, con una nuova squadra interessata a lui.

Napoli, Osimhen pronto a tornare in Bundesliga? L’affare è possibile

Le ultime indiscrezioni hanno fatto scendere in campo una nuova pretendente per Victor Osimhen. Si tratta del Bayern Monaco, come confermato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, che potrebbe spendere gli oltre 100 milioni richiesti dal Napoli. Per il nigeriano si tratterebbe di un ritorno alle origini, dato che esordì da professionista proprio in Bundesliga. Tra il 2017 e il 2018, Osimhen ha vestito infatti la maglia del Wolfsburg, pur senza mai segnare un gol.

A volerlo fortemente è Thomas Tuchel, recentemente nominato allenatore dei bavaresi. La formazione tedesca è sguarnita in attacco, con Choupo Moting unico vero centravanti, la cui riserva è il 17enne Mathys Tel. Osimhen sarebbe perfetto per riempire questo buco, soprattutto perché il Bayern cederebbe Sadio Mané. L’ex Liverpool era stato richiesto da Nagelsmann, e affronta tempi difficili ora con Tuchel, specialmente dopo la rissa con Sanè.