Napoli-Verona, De Laurentiis spiazzato: nessuno se lo aspettava

Napoli contro Verona nella prossima sfida di Serie A. I ragazzi di Spalletti si stanno preparando a una sfida cruciale in chiave scudetto.

Sale la febbre in vista di Napoli-Verona, match di sabato sera molto importante per i ragazzi di Luciano Spalletti. Contro i veneti, terzultimi in Serie A, i partenopei inseguono la prima delle quattro vittorie che garantirebbero matematicamente lo scudetto. Un’occasione d’oro, visto che nei match successivi la formazione azzurra dovrà giocare sia contro la Juventus che contro l’Inter.

Proprio per questo motivo il Napoli deve preparare meticolosamente il match di domani, e fare affidamento sull’apporto dei suoi tifosi. Anche se l’avversario non è di primo piano, è necessario restare concentrati, soprattutto perché gli azzurri non si presentano a questa partita nelle migliori condizioni. Due sconfitte nelle ultime tre uscite, entrambe contro il Milan, e una prestazioni poco convincente contro il Lecce. Ma i problemi non sono finiti qui.

Il club campano si presenterà alla gara col Verona in emergenza in attacco. Osimhen è ancora infortunato, anche se si spera di averlo a disposizione almeno in panchina, così da schierarlo in Champions col Milan. Assente però anche Simeone, Spalletti dovrà decidere se dare finalmente fiducia a Raspadori o confermare Elmas falso nove. Tante incognite, a cui si aggiunge però una brutta notizia relativa ai tifosi.

Napoli-Verona snobbata dai tifosi? La situazione al Maradona

L’importanza del match, come abbiamo spiegato, è indiscutibile, al di là della posizione in classifica degli scaligeri. Eppure, al momento non risulta che lo stadio Maradona possa registrare un sold out. Finora sono infatti stati venduti circa 40.000 biglietti sui 55.000 disponibili: c’è ancora un’alta disponibilità nella Curva A inferiore e nella Curva B inferiore.

De Laurentiis e tutta la società sperano che lo stadio possa riempirsi ulteriormente nelle prossime ore, visti anche i tentativi di distensione tra dirigenza e tifosi. Gli ultras del Napoli hanno infatti già fatto richiesta di portare bandiere e tamburi allo stadio, e dovrebbero ottenere dunque il via libera del club. L’obiettivo di tutti è fornire il massimo supporto alla squadra di Spalletti per queste sfide conclusive della stagione.