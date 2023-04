Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: incassi da record

L’impegno internazionale del Napoli sta portando alla società incassi da record e il dato potrebbe aumentare in caso di qualificazione in semifinale di Champions League.

Il tecnico Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, a San Siro, ha chiamato a grande raccolta il pubblico dello Stadio Maradona affinché accorra per il match decisivo della prossima settimana. Un appello o anche un ammonimento, dopo i disguidi degli ultras con la dirigenza partenopea. La squadra merita riconoscimento e gratitudine per il gioco e i risultati espressi e soprattutto i grandi obiettivi si raggiungono tenendosi per mano.

D’altronde, arrivare in fondo al torneo continentale per club sarebbe un traguardo mitico per il Napoli, nonché un grande successo per la presidenza di De Laurentiis, che ha investito nel progetto nell’ultimo ventennio. L’1-0 messo a segno da Bennacer a Milano fa sperare che ci sia ancora tutta l’opportunità di ribaltare lo scenario. Reti non sono state subite e il passivo è soltanto di uno.

Il cammino in Champions League oltre al prestigio porta, spostandoci sulle dinamiche finanziarie, anche un incremento importante del fatturato, che aiuta alla costruzione della squadra del futuro.

La Champions League è oro per il Napoli: che incassi! Le cifre

Quest’oggi ‘Calcio&Finanza’ ha proposito i principali ricavi della SSC Napoli derivanti proprio dalla partecipazione alla kermesse internazionale. La sola qualificazione alle semifinali varrebbe 12,5 milioni di euro, ai quali andrebbero accorpati anche gli incassi dei biglietti venduti per la gara in casa, ovvero circa 4,5 milioni di euro a partita. Finora, inoltre, la società ha già accumulato 15,64 milioni di euro come bonus partecipazione.

C’è poi da considerare altri dati, come i 18,2 milioni di euro per il ranking storico. Poi 4 milioni di euro in qualità di proventi derivanti dal market pool. A questi ne vanno aggiunti ancora 5,85 milioni in caso di qualificazione in semifinale. Oltre ciò, il Napoli è a un passo dalla consacrazione in campionato e ciò porta nelle casse degli azzurri 23,4 milioni di euro riconosciuti dalla Lega Calcio di Serie A e 10 milioni di euro come premio di qualificazione alla Champions dell’anno prossimo. In totale, la cifra si aggira intorno ai 94 milioni di euro, numeri che permettono di pensare in grande.