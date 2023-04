🔥 Napoli, sarà scontro con l’Inter: il nome caldo che accende Giuntoli e Marotta

Napoli ed Inter, una di fronte all’altra sul mercato. C’è un nome che interessa fortemente, Giuntoli e Marotta potrebbero scontrarsi…

Il Napoli si prepara ad una fase finale della stagione molto particolare. Lo Scudetto resta un obiettivo perseguibile ed auspicabile: mancano di fatto quattro vittorie per la matematica conquista del titolo, al netto di quello che sarà il rendimento delle altre. Poi c’è la Champions League, i quarti da giocare contro il Milan e la consapevolezza che nella gara di ritorno in programma allo Stadio Diego Armando Maradona sarà necessario il supporto di tutti, dai giocatori alla piazza. In queste ore sembra essere arrivato finalmente un punto di incontro tra club e tifosi, cosi da poter vedere già nella sfida col Verona uno stadio tinto d’azzurro ma soprattutto pronto a supportare i giocatori in campo.

Al netto di quello che sarà il finale di questa stagione, il club non può non guardare al futuro. Cristiano Giuntoli è protagonista indiscusso di questa importante cavalcata azzurra, visto che la squadra a disposizione di Spalletti nasce proprio da quelle che sono state le intuizioni del direttore sportivo ed ovviamente il lavoro svolto insieme al comparto tecnico guidato proprio dall’allenatore.

Napoli, il nome che mette di fronte Giuntoli e Marotta: sarà scontro?

Servirà capire quale sarà il destino di giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia tanto per cominciare. Il nigeriano ha diversi club che lo stanno monitorando da mesi, mentre il numero 77 ha una larga schiera di club interessati ma nel suo caso il Napoli sarebbe più reticente a lasciarlo partire. Poi c’è il capitolo portiere, tornato in auge anche dopo la partita col Milan. Meret non è stato impeccabile contro i rossoneri, qualche tifoso ha mugugnato anche la sua stagione non si può di certo dire negativa.

L’ex Spal sembrava dovesse andare via la scorsa estate, ma con l’addio di Ospina alla fine si è deciso di dargli fiducia, ma non è chiaro se il Napoli voglia puntare su di lui anche per il futuri. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Napoli avrebbe nel mirino già da qualche tempo Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli che si è ben messo in mostra anche in questa stagione.

Ma non ci sarebbe solo il club di Giuntoli su di lui. Anche l’Inter – si legge – sarebbe interessata, e questo potrebbe portare ad uno scontro sul mercato tra la società partenopea ed il club di Zhang. Dovesse andare via Onana – con una proposta importante è plausibile – allora Marotta andrebbe proprio su Vicario (o Carnesecchi), andando però a scontrarsi proprio con Giuntoli.