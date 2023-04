😱 Napoli-Spalletti, addio in vista? Spunta il sostituto

L’avventura di Luciano Spalletti in questa stagione è a dir poco straordinaria. Numeri impressionanti, ma spunta una voce.

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli è pronta a entrare nella storia. Mancano poche settimane e poi il tecnico del club partenopeo potrà festeggiare insieme a tifosi e squadra la vittoria del terzo scudetto. Un risultato unico, il primo scudetto in Italia per Spalletti e un trofeo che manca nel capoluogo campano addirittura da ben 33 anni.

In città si respira entusiasmo e Spalletti, a dire il vero, sta disputando un’annata storica anche in Europa. Il Napoli sta infatti disputando, per la prima volta nella propria storia, i Quarti di finale di Champions League e martedi sera Spalletti ha la chance di portare la capolista della Serie A in semifinale. All’andata è terminata 1 a 0, ma il club partenopeo ha tutte le carte in tavola per ribaltare il match.

Comunque vada quest’annata è storica e c’è grande curiosità su cosa accadrà a fine stagione. De Laurentiis ha blindato Spalletti, ma le voci sul tecnico toscano si rincorrono, c’è chi parla di ipotesi estera e chi addirittura di un ritiro a fine stagione, ma c’è ancora grande incertezza e, come logico che sia, spuntano anche nomi su possibili sostituti in panchina.

Napoli, scelto il sostituto di Spalletti?

Si è discusso di questo e tanto altro nel consueto appuntamento con la Bobo Tv, ormai appuntamento fisso su Twitch con alcuni ex calciatori protagonisti. Daniele Adani, ex calciatore dell’Inter ed ora opinionista, ha lanciato una bomba sul futuro del Napoli e su un possibile sostituto di Spalletti. Ecco le sue parole nello specifico, che hanno sorpreso tutti i presenti:

“Con Spalletti che potrebbe salutare e magari andare al Chelsea secondo me Vincenzo Italiano potrebbe andare al Napoli”. L’attuale allenatore della Fiorentina sta facendo molto bene, la squadra è in ripresa in campionato ed è in piena lotta sia per la Coppa Italia (finale ad un passo) sia per la Conference League dove ieri gigliati vinsero per 4 a 1. Adani ha chiarito invece di non vedere un possibile arrivo sulla panchina azzurra di De Zerbi.