“Tengo la bocca chiusa…”: futuro Osimhen, messaggio dalla Germania

Dalla Germania per la prima volta dichiarazioni pubbliche e importanti circa il futuro di Victor Osimhen da parte del suo più grande estimatore all’estero.

Notoriamente ad avere la meglio in qualsiasi situazione della quale si parli è sempre il terzo fra i due litiganti. In Premier League di litiganti per accaparrarsi le prestazioni di Victor Osimhen a partire dalla prossima stagione ce ne sono tanti, ma fra questi potrebbe spuntarla una società di Bundesliga. Si tratta del Bayern Monaco.

I tedeschi seguono piuttosto da vicino l’evolversi della situazione del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli, il quale è tornato finalmente a disposizione di mister Luciano Spalletti dopo l’infortunio, che gli ha impedito di partecipare alla sfida dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Allo Stadio Maradona sarà un’altra storia e in questa il nome di Victor Osimhen sarà presente. Una possibilità in più per mettersi in mostra e rafforzare la convinzione di molti club, pronti all’offerta mostruosa che il presidente De Laurentiis pretenderà per trattarne la cessione.

Bayern Monaco, Tuchel su Osimhen: “Tengo la bocca chiusa”

Secondo ‘Sky Sport Deutschland’, Thomas Tuchel è un grande pressing sul club bavarese affinché tesseri il centravanti africano del Napoli per la prossima stagione, sebbene bisognerà sborsare circa 120 milioni di euro. Con 21 reti all’attivo in 23 partite di Serie A, si tratta del capocannoniere del campionato italiano. Ormai un giocatore garanzia, che fa la differenza sia come leadership che per fiuto del gol.

In conferenza stampa, in vista di Bayern Monaco-Hoffenheim, ne ha parlato per la prima volta pubblicamente lo stesso tecnico Tuchel, il quale ha risposto a domanda diretta circa la sua passione per Victor Osimhen: “Ho un’idea mia sulla questione, ma io conosco questi meccanismi. Se dico qualcosa ora, non so che impatto avrà in Italia. È diverso. Il mio collega (Luciano Spalletti, ndr) poi giustamente direbbe: perché Thomas non tiene la bocca chiusa, non è abbastanza occupato con l’Hoffenheim? Per questo tengo la bocca chiusa”. Dichiarazioni che lasciano grande spazio all’interpretazione, ma soprattutto fanno sospettare che più di qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola ma che Tuchel voglia evitare di creare dei rumors che disturberebbero la stagione azzurra.