😍 De Laurentiis-ultras, si fa la storia: annuncio ufficiale, esulta anche Spalletti

Mancano pochi minuti e il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo al Maradona per il match di Serie A contro l’Hellas Verona.

Il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona. Il club azzurro sta camminando velocemente verso lo scudetto, manca davvero poco al terzo storico scudetto, un successo che manca addirittura da ben 33 anni. Intanto il club martedi si appresta ad affrontare un match storico.

Napoli e Milan si affronteranno nel ritorno dei Quarti di finale di Champions League e il Napoli ha la possibilità di raggiungere la sua prima semifinale nella storia della competizione. A tenere banco in queste settimane è stata la questione relativa al rapporto tra ultras e De Laurentiis con parte della tifoseria in costante contestazione nei confronti del patron azzurro.

Lo stesso tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato duramente dopo l’andata del match contro il Milan, sopportando in malo modo questo clima, per certi versi assurdo. Il tecnico ha sottolineato che le prossime settimane saranno storiche per la squadra e tutta la città ed era assurdo trovarsi situazioni come nello 0-4 tra Napoli e Milan del Maradona. Negli ultimi minuti un post social ha spiazzato davvero tutti.

Napoli, post social di De Laurentiis

Pochi minuti prima del match contro il Verona il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha postato una foto che lascia increduli, ma che mostra come Napoli sia unita. Il presidente del Napoli ha postato una foto insieme ad alcuni ultras sorridendo e con il seguente messaggio: “Napoli siamo noi, presidente e ultras uniti per vincere”. Un tweet molto significato e che certifica ufficialmente la volontà di tutte le parti di raggiungere un accordo, per il bene di Napoli. Ecco il tweet del Napoli:

Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL pic.twitter.com/FNlZTGffWp — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 15, 2023

Un post che ha scatenato diverse reazioni, ma che sicuramente fa sorridere anche Spalletti. Martedi sera gli azzurri possono raggiungere le semifinali e ci sarà l’apporto anche degli ultras azzurri.