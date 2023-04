Napoli-Milan, Pioli può sorridere: la notizia è una manna

Il Napoli giocherà alle 18:00 contro il Verona ma nel frattempo osserva il Milan: fine primo tempo contro il Bologna, Pioli fa discutere ma poi la riprende.

A dare il via a questo sabato pomeriggio di Serie A è il Milan contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Hanno fatto discutere le scelte di Stefano Pioli ma ci ha pensato poi Tommaso Pobega a rimettere tutto in equilibrio. Ecco cos’è accaduto nel corso del primo tempo contro i rossoblù.

Bologna-Milan l’ha sbloccata il numero 10 rossoblù, Nicola Sansone al 1′. Lui che ormai è abituato a fare male alle milanesi, visto il gol pesantissimo segnato nella scorsa stagione contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Prima del fischio d’inizio del match, Stefano Pioli a ‘DAZN’ ha affermato: “La mia una dichiarazione di fiducia e di esigenza, incontriamo una squadra che gioca molto bene e abbiamo bisogno di energie. È sempre un lavoro di squadra, il più delle volte si vincono le partite con quelli che non scendono in campo. È un Bologna forte, gioca un calcio moderno, dobbiamo essere molto attenti e approcciare bene la gara”. Eppure le sue scelte hanno fatto discutere.

Bologna-Milan, l’esito della scelta di Pioli sul turnover: per ora si salva con Pobega

Il Milan sta giocando allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro i rossoblù di Thiago Motta. La squadra di casa è partita fortissima, andando a tramortire i rossoneri scelti di Stefano Pioli che ha voluto effettuare un ampio turnover. A sbloccare la gara è stato Nicola Sansone e le scelte del tecnico rossonero fanno ancora più discutere.

La formazione di Stefano Pioli, infatti, contro il Bologna ha praticamente 10 giocatori diversi su 11 rispetto ai soliti titolari. Di fatto solamente Mike Maignan in porta non cambia. Perché poi per il resto sono stati scelti Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo, Vranckx, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic (capitano) e Origi.

Il pesante turnover è dovuto ovviamente alla gara di Champions League contro il Napoli però in molti hanno contestato la scelta di cambiare davvero troppo. E il risultato non ha mentito, almeno fino a quando al 40′ non è arrivato il gol di Pobega. Ora il Milan dovrà portare a casa il match se vuole ottenere punti importanti in ottica qualificazione in Champions League.