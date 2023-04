😱 Napoli, rivoluzione Spalletti: può accadere davvero, tifosi increduli

Il Napoli si prepara al match contro il Verona alla 30^ di Serie A e Luciano Spalletti sta ragionando sulla formazione da schierare titolare: può esserci una rivoluzione in campo.

Il Napoli oggi se la vedrà con il Verona in Serie A, ma il pensiero è anche già rivolto al big match di Champions League che andrà in scena martedì sera al Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti può attuare una vera e propria rivoluzione.

Il Napoli se la vedrà con un Verona che non vorrà commettere errori. Perché lo Spezia davanti in classifica si è fermato con la sconfitta subita contro la Lazio. E la Cremonese dietro, dal canto suo, viene da due vittorie consecutive e non è perciò da non sottovalutare.

Luciano Spalletti, invece, sa di dover fare delle scelte ponderate perché martedì torna già la Champions League e c’è una sconfitta da recuperare con il ritorno contro il Milan.

Napoli-Verona, possibile sorpresa per Spalletti: ecco come potrebbe cambiare la formazione azzurra

A ‘Radio Kiss Kiss’, il giornalista Carlo Alvino ha riferito le ultime novità in merito alla probabile formazione del Napoli contro il Verona. Quante possibili novità per la probabile formazione degli azzurri: “Ho ancora un dubbio Meret-Gollini“. E qui la dichiarazione che stupisce: “Tengo l’ex Atalanta in considerazione con un’alta percentuale, ma per ora metto Meret titolare”.

Poi sugli altri reparti: “In difesa: Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera. A centrocampo: Anguissa, Demme, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano. C’è anche Zerbin che ha grosse chance di fare il titolare degli ultimi 30’, peccato per il mal di gola di Gaetano che era tra i papabili titolari”.

Infine, Alvino ha parlato di Victor Osimhen e del suo possibile impiego questo pomeriggio, oltre che col Milan nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Ci sono de scuole di pensiero. A me piacerebbe, indipendentemente del risultato, che potesse già rompere il ghiaccio negli ultimi minuti col Verona per poi giocare titolare con Milan martedì. Speriamo che entrerà negli ultimi 15-10 minuti con il risultato già acquisito”.