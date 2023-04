“Il confronto tra noi ad ADL…”: Napoli, parlano gli Ultras dopo l’incontro

Soddisfazione all’interno del tifo organizzato per la pace con Aurelio De Laurentiis, il comunicato è chiaro.

Il pareggio del Napoli con il Verona lascia l’amaro in bocca a squadra e tifosi. Vincere sarebbe stato importante per l’ambiente e per l’umore generale in vista della sfida di martedì.

La sconfitta di mercoledì scorso contro il Milan non è andata giù agli uomini di Luciano Spalletti, che adesso vogliono rimettere le cose in chiaro.

Nonostante l’ottima partita il gol di Bennacer è bastato ai rossoneri per portare a casa tre punti preziosissimi. La gestione dell’arbitro, bocciata addirittura dalla stessa Uefa, e l’assenza di Osimhen, sono state decisive nello sviluppo della gara.

Oggi, in un pomeriggio “anonimo”, in cui si è visto uno spento 0-0, il Napoli porta a casa due ottime notizie, oltre al punto in classifica che mantiene il considerevole distacco con le inseguitrici.

La prima notizia è il recupero di Osimhen. Luciano Spalletti gli ha concesso circa venti minuti di gioco, che sono bastati al nigeriano per colpire una clamorosa traversa e sfiorare il gol del vantaggio e della eventuale, meritata, vittoria. Un buon rientro, che fa ben sperare i tifosi in vista di martedì. Il nigeriano è stato l’uomo mancante nella disfatta milanese.

Napoli, pace fatta tra ultras e presidente: il comunicato della tifoseria organizzata

Se in campo la gara con il Verona ha portato buone notizie, aldilà del risultato non completamente soddisfacente, fuori dal campo la situazione non è da meno.

Poco prima della gara delle 18, è stata pubblicata una foto significativa. Quella della pace tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli. Troppo pesante lo scontro delle ultime settimane. Un tira e molla tra tifoseria organizzata, che reclamava un “ritorno alle origini” con bandiere striscioni e tamburi allo stadio, e presidente, che si atteneva alle decisioni delle autorità.

Subito dopo la partita, è arrivato il comunicato degli ultras, i quali hanno esternato soddisfazione dall’incontro col patron azzurro, che ha mosso un passo verso la tifoseria organizzata.

Appuntamento a martedì, con uno stadio Maradona vestito a festa in un’occasione così importante per il Napoli.