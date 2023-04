Kovacs nei guai dopo Milan-Napoli: la ‘sentenza’ è durissima

Napoli, occhio a quello che succede dopo la gara col Milan. La sentenza sull’arbitraggio del romeno Kovacs è durissima: ecco svelato tutto

La rete di Bennacer rischia di pesare tantissimo nell’economia di Milan-Napoli, che martedì si sfideranno al Maradona di Fuorigrotta per la gara di ritorno. I quarti di finale di UEFA Champions League, però, restano ancora apertissimi. Soprattutto adesso che la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti andrà a ritrovare un calciatore fondamentale come Victor Osimhen. E soprattutto ora che, si spera, la piazza azzurra tornerà ad animare l’ex stadio San Paolo come solito.

A pesare, però, sull’economia della sfida tra azzurri e rossoneri rischia di aggiungersi anche l’arbitraggio del romeno Kovacs. Il fischietto internazionale ha fatto ampiamente discutere per la direzione di gara mostrata nell’andata di Milan-Napoli. Non solo per i mancati gialli a Rafael Leao e a Rade Krunic (graziato ben due volte), ma anche e soprattutto per i gialli invece assegnati in casa partenopea. Sanzioni che sono costate le squalifiche a due pezzi da novanta come Kim e Anguissa, i quali saranno assenti illustri del ritorno al Diego Armando Maradona.

Milan-Napoli, l’ex sindaco De Blasio si scatena: sentenza durissima contro Kovacs

Insomma, l’arbitraggio di Kovacs è stato discutibile e ha acceso le polemiche dei tifosi napoletani e non. E chiunque nel panorama del dibattito sportivo si è sentito in diritto ed in dovere di sottolineare la povertà della direzione mostrata dal noto arbitro romeno.

Ad alzare i toni e a sentenziare pesantemente sul fischietto internazionale è addirittura Bill De Blasio, ex sindaco di New York e originario di Sant’Agata de’ Goti. Su Twitter, l’ex primo cittadino della Grande Mela ha così scritto duramente, ‘mettendo nei guai’ lo stesso Kovacs: “Non sono un esperto di calcio, ma sono un grande appassionato di sport. Ho guardato il secondo tempo della partita di Champions League. Non ho mai visto un arbitraggio così ingiusto. Sembrava quasi che gli arbitri dovessero vestire la maglia del Milan. Alla prossima! Forza Napoli sempre”.