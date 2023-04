Napoli, l’incontro salta: tifosi avviliti, ennesimo colpo di scena

Il Napoli si prepara alla gara contro il Verona, nel mentre che si sviluppa e configura l’ennesimo colpo di scena. Ecco cosa succede in casa azzurra.

Poche ore al fischio di inizio della gara contro l’Hellas Verona. Il Napoli scalpita e prepara la reazione, soprattutto dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan e dopo la vittoria dell’inseguitrice Lazio, ora a meno tredici punti dalla vetta. Luciano Spalletti è pronto, comunque, a vagliare un turnover importante per la sfida di quest’oggi. Anche perché martedì 18 aprile bisognerà provare la rimonta in casa nel ritorno dei quarti contro i rossoneri di Stefano Pioli.

Nel mentre, Napoli ed il Napoli attendono di ripartire anche sugli spalti. Il clima surreale creatosi nell’ultima gara in casa pesa ancora nella memoria recente della piazza. E ha addirittura inciso ed influito sul rendimento del gruppo capolista, come ammesso e ribadito dallo stesso Spalletti. Anche se è previsto un parziale ritorno del tifo vecchia scuola, le ultime che arrivano dal fronte dei gruppi organizzati non conforta il resto dei supporters. Ed il motivo è tutto rivelato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

Napoli, salta l’incontro in prefettura: tifoseria avvilita, ecco svelato il retroscena

Come scritto e riportato dal noto quotidiano, è saltato il tavolo in prefettura dove erano stati alcuni vertici del tifo organizzato per confrontarsi con gli omologhi del club di patron De Laurentiis.

Secondo quanto scritto da ‘La Repubblica’, l’idea è stata: “[…] ritenuta inopportuna alla luce delle indagini in corso sui gravi episodi di questi mesi, dagli scontri sull’A1, agli incidenti di piazza del Gesù, fino ai tafferugli del 2 aprile in Curva B”.

Per quanto la notizia abbia scoraggiato parte del tifo di casa Napoli, un qualcosa si può già registrare. Cosa? “Il confronto è già iniziato, ma su un livello diverso – spiega il quotidiano – Da una parte, con il consueto dialogo portato avanti con esperienza dalla Digos, dall’altra con un incontro che si terrà in queste ore con esponenti della società”.