Napoli, annuncio a sorpresa: tifosi spiazzati

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato di scudetto e della gara di ritorno dei quarti di Champions in un approfondimento del ‘TG5’

Passaggio intermedio questo pomeriggio per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti affronta il Verona in campionato prima di proiettarsi al match di ritorno di Champions con il Milan. La sfida d’andata giocata al Meazza ha lasciato l’amaro in bocca per diversi aspetti, in particolare per il risultato.

Il gruppo azzurro punta all’immediato riscatto con la formazione scaligera per avvicinarsi ulteriormente alla sconfitta dello scudetto e giungere di slancio al match di martedì sera contro i rossoneri. Una sfida della quale ha parlato anche il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso dell’approfondimento del ‘TG5’ ‘Napoli è…”. Il settimanale di Clemente Mimun questa volta ha raccontato la città partenopea, che sta vivendo il suo riscatto tra turismo e calcio.

Napoli, il presidente De Laurentiis si sbottona: “Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio, Spalletti è una garanzia”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tra i personaggi illustri della città ascoltati nel settimanale ‘Napoli è…’, in onda in seconda serata questa sera su ‘Canale 5’. L’approfondimento curato dalla redazione di Mediaset a cura di Claudio Fico e firmato da Susanna Galeazzi ha intercettato il massimo dirigente del Napoli. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha anticipato le sue dichiarazioni.

De Laurentiis ha parlato pure di calcio. In città da ormai diverse settimane si stanno realizzando i preparativi per il terzo scudetto della storia: “Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio”, ha esordito il patron partenopeo. “I napoletani meritano lo scudetto, lo aspettano da 33 anni. Oggi il calcio è diverso rispetto all’epoca maradoniana”.

De Laurentiis ha parlato pure della gara di ritorno di Champions con il Milan: “Siamo fieri di aver costruito una squadra che vale come squadra e come gruppo. Questo farà la differenza pure nella partita di ritorno dei quarti. Abbiamo due squadre, non una e Spalletti è un maestro, una garanzia assoluta. Sarà una bellissima sfida”, ha aggiunto.

Infine, il presidente ha dato un titolo alla stagione del Napoli: “Azzurro, non credo si possa aggiungere altro”. Tra gli altri, nel settimanale del ‘TG5’ ha parlato pure Victor Osimhen.