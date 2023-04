😍 Napoli, arriva la notizia più attesa: c’è l’accordo, esultano i tifosi

Ottime notizie per i tifosi del Napoli. L’accordo è stato finalmente trovato: adesso davvero tutti possono esultare.

Poche ore prima del match tra il Napoli e l’Hellas Verona, gara di campionato incastonata tra i due match dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, è stato trovato l’accordo. Mentre Spalletti e i suoi erano già con la testa alla partita contro la compagine scaligera, con diversi cambi di formazione per far rifiatare i calciatori che fin qui sono stati più impegnati, le parti si sono trovate e hanno stretto un accordo.

Dopo diverse settimane in cui la diatriba tra il presidente Aurelio De Laurentiis e parte della tifoseria aveva quasi fatto passare in secondo piano i risultati della squadra azzurra in campo, le parti si sono incontrate questo pomeriggio nell’hotel dove era il presidente del Napoli. De Laurentiis, stando a quanto riportano i colleghi di DAZN, ha incontrato i rappresentanti del tifo organizzato trovando una sorta di accordo con le Curve.

Il presidente del Napoli, appena trovato l’accordo, ha twittato una foto con i rappresentanti del tifo organizzato, sugellando anche mediaticamente la ‘pace’ appena ritrovata. Una nuova unione di intenti che è stata evidente poche ore dopo quanto l’ingresso dei calciatori azzurri è stato accompagnato da cori e bandiere, in netto contrasto con l’atmosfera silente che aveva contraddistinto le recenti uscite del Napoli.

Napoli, accordo tra Curve e ADL: il Maradona torna a cantare

Come detto il Maradona si è presentato in tutto il suo colore poco dopo l’accordo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e parte del tifo che, fino a pochi giorni fa, sembrava in aperto contrasto con la proprietà azzurra. Stando a quanto riporta DAZN non si tratta però solo di un accordo temporaneo, ma anzi la cosa dovrebbe essere di lungo respiro.

Si è infatti parlato di una collaborazione più stretta e di una maggiore sinergia che dovrebbe prevedere, oltre naturalmente al ritorno di bandiere e cori anche una collaborazione più stretta per quanto riguarda le coreografie. Un’ottima notizia anche in vista del ritorno di Champions League al Maradona dove il calore dello stadio potrebbe fare la differenza per recuperare lo svantaggio della gara d’andata.