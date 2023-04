Napoli-Milan, questa non ci voleva: doccia fredda per Pioli

Pari per il Milan contro il Bologna. I rossoneri escono dal Dall’Ara con un solo punto in previsione del ritorno contro il Napoli.

Un Milan con la testa al ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli quello che oggi è andato a Bologna per l’anticipo della 30esima giornata. Pioli infatti fa ampio turnover, preferendo risparmiare i titolari in vista del match di ritorno in Champions League. Tante le novità di formazione, con due dei principali protagonisti della gara di Champions League, Brahim Diaz e Leao che partono dalla panchina.

La scelta di far rifiatare i suoi titolarissimi si rivela però, almeno nei primi minuti, sbagliata. Il Bologna infatti ne approfitta e al pronti via passa in vantaggio con Sansone. Il Milan prova la reazione, ma il Bologna, per larghi tratti della prima frazione riesce a reggere la pressione rossonera. Bisogna infatti attendere il 40′ del primo tempo per il gol di Pobega che fa andare all’intervallo le due squadre sul risultato di parità.

Nella ripresa Pioli decide di giocarsi tutte le sue carte inserendo Brahim Diaz e Leao nella speranza che possano dare una svolta all’equilibrio del match. Thiago Motta, dal canto suo, non ci tiene a fare lo sparring partner a anche lui si gioca le sue carte, mettendo apprensione alla retroguardia rossonera in diverse occasioni tanto da provocare le ammonizioni di Calabria e Pobega.

Milan, pari in vista del ritorno con il Napoli. Ma per la corsa Champions non è un bene

Dopo la vittoria della Lazio ieri sera contro lo Spezia, il pareggio non è una buona notizia per il Milan in ottica Champions. I rossoneri infatti perdono due punti sui biancocelesti, ma adesso devono sperare anche che la Roma, ma soprattutto l’Inter quinta in classifica, non facciano punteggio pieno nelle partite contro, rispettivamente, Udinese e Monza.

Ecco la classifica dopo la partita del Milan: Napoli 74, Lazio 61*, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44 ,Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32*, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26*, Verona 22, Cremonese 19*, Sampdoria 15.

*una partita in più