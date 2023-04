Napoli, Spalletti punzecchia il Verona: l’accusa arriva in conferenza

Luciano Spalletti non ci sta. Arriva la frecciata in conferenza stampa dopo la partita giocata dal suo Napoli contro l’Hellas Verona.

Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella sfida contro il Verona tra le mura amiche. Una partita giocata dagli azzurri con la mente evidentemente proiettata già alla partita di Champions League di martedì. Quella col Milan sarà una sfida fondamentale per la squadra di Spalletti, dove ci sarà uno spartiacque fondamentale per la stagione. Lo Scudetto resta un obiettivo concreto e probabilmente quello principale, ma per i ragazzi di Spalletti anche andare andate avanti in Europa rappresenta un aspetto importante sul quale si è esposto anche il presidente Aurelio De Laurentiis in più di un’occasione.

Ecco perchè martedì sarà importante mostrare compattezza anche sotto il punto di vista dell’ambiente. La pace fatta tra il patron dei partenopei e gli Ultras è una delle belle notizie di giornata. Le ultime settimane che hanno evidenziato una certa tensione tra le parti. Già nella sfida di oggi col Verona, però, si è visto uno Stadio più vivo e pronto a sostenere i giocatori. Il Diego Armando Maradona sarà inevitabilmente un elemento fondamentale per affrontare il Milan.

Napoli-Verona, l’accusa di Spalletti in conferenza

Che il Napoli potesse fare di più oggi contro i clivensi sembra un dato conclamato. Importante l’approccio della squadra di Zaffaroni alla partita, con un vero e proprio muro costruito nelle retrovie tale da non permettere agli azzurri di trovare la via del gol. Certo, la traversa colpita da Osimhen vibra ancora, ma oltre a questo ci sono state poche altre occasioni degne di nota.

In sede di conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato della partita soffermandosi su un aspetto particolare riguardante il minutaggio e quanto fatto dal Verona in campo. “Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto spazio. Bisogna saper occupare gli spazi vuoti, siamo rimasti un pochino troppo a girargli intorno al vuoto scavato senza essere qualitativi come siamo solitamente”, ha detto Spalletti.

Poi il particolare passaggio che cela anche una sorta di polemica: “Molte difficoltà sono arrivate dalla prova del Verona, squadra abituata a fare baruzze, anche a perdere del tempo come gli è stato concesso anche stasera”, le parole del tecnico. “Il tempo che viene perso al Maradona – ha proseguito ancora Spalletti – non la vedo da nessuna parte“, la chiosa del mister.