Napoli-Verona, la particolare dedica in conferenza: resta la polemica

L’allenatore degli scaligeri fa una dedica particolare. Riaccesa la polemica allo stadio Maradona.

Il Napoli ha pareggiato in casa con il Verona. Uno 0-0 che delude le aspettative del Napoli e dei suoi tifosi, ma che aiuta il Verona in chiave salvezza.

Dopo la sconfitta europea subita contro il Milan, gli uomini di Spalletti erano chiamati a riprendersi in casa. Non ci sono riusciti nonostante una gara che avrebbe meritato i tre punti, ma gli azzurri escono dal Maradona con due buone notizie.

In primis la pace fatta tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras napoletani. Lo stadio Maradona è tornato a cantare e a vestirsi con le bandiere, oggetto di polemica delle ultime settimane. Una bella prova generale in vista della super sfida di martedì, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

La seconda notizia positiva è il rientro in campo di Osimhen. Anche se solo per venti minuti, il nigeriano è tornato a calcare il terreno di gioco e ad accumulare minuti.

Il Verona, invece, torna a casa con un punto prezioso in chiave salvezza. Terz’ultimi in classifica, gli scaligeri sono adesso a tre punti di distacco dallo Spezia. Ancora aperta, quindi, la lotta salvezza. Le prossime due partite saranno importantissime per il Verona, che dovrà affrontare Bologna e cremonese.

Zaffaroni, la particolare dedica nel post-partita

Non sono mancati gli episodi di polemica nella gara di oggi alle 18. Se fino a ieri erano i tifosi del Napoli a protestare, oggi è toccato agli ultras dell’Hellas Verona. 181 tifosi scaligeri hanno deciso di non entrare allo stadio Maradona dopo essersi visti vietare l’ingresso allo stadio di uno striscione con la scritta “Hellas Army”. Per questo motivo, solo 23 tifosi del Verona erano presenti nel settore ospiti.

L’allenatore scaligero, Marco Zaffaroni, è intervenuto sulla questione nella conferenza stampa post-partita.

“Questo risultato ci serve molto in vista del finale di stagione. Siamo dispiaciuti che i nostri tifosi non siano entrati a causa del divieto per lo striscione. Non possiamo far altro che dedicargli la prestazione, a tutti quelli che sono venuti a Napoli a vuoto”, ha commentato il tecnico.

Non nasconde, quindi, l’amarezza il tecnico del Verona, che riaccende la polemica sugli striscioni allo stadio Maradona.