🔥 Napoli, stavolta il messaggio chiaro: per Spalletti non ci sono dubbi…

Un messaggio chiaro arrivato dopo la partita giocata dal Napoli contro il Verona. Non ci sono dubbi, il tutto è rivolto anche a Luciano Spalletti..

Soltanto un pareggio nella sfida contro il Verona. Ora testa subito al Milan, anche se probabilmente i giocatori azzurri avevano già nel pomeriggio la mente occupata dall’importante match in programma martedì. Per il Napoli un pareggio che permette alla Lazio di avvicinare i partenopei anche se la distanza resta ovviamente importante. Lo Scudetto resta un obiettivo perseguibile, di fatto a pochi punti di distanza. La città continua a covare il sogno di festeggiare con i giocatori, anche se la partita col Milan resta un appuntamento importante per tutto l’ambiente azzurro.

Luciano Spalletti sapeva bene che i suoi giocatori avrebbero avuto anche un piccolo pensiero al match di Champions, sotto il punto di vista psicologico di sicuro ha inciso anche quest’aspetto. Detto questo, per l’allenatore ci sono anche dei segnali positivi che arrivano dal campo ma anche dagli spalti. Il ritorno di Victor Osimhen, entrato in campo nel secondo tempo, è un segnale importante proprio in vista della partita di martedì. Poi il pubblico ritrovato, gli Ultras che hanno nuovamente animato lo Stadio Diego Armando Maradona dopo la pace trovata con Aurelio De Laurentiis ed annunciata nel pomeriggio dallo stesso presidente, confermata poi da un volantino che sta girando proprio in queste ore.

Napoli, il messaggio per Spalletti arriva da Raspadori

Due segnali importanti, un Napoli che esce con un solo punto dall’impianto di Fuorigrotta ma allo stesso tempo avrà la possibilità di immettere tutte le energie fisiche e mentali in occasione della partita in programma contro il Milan. Passare il turno di Champions è un qualcosa a cui tiene il presidente, la piazza ma anche gli stessi giocatori. Quelli che sono scesi in campo oggi, ovviamente, non hanno vissuto il match con l’Hellas in maniera passiva.

Giacomo Raspadori è stato scelto da Spalletti come centravanti, ritagliandosi anche un posto da titolare. Proprio l’ex giocatore del Sassuolo ha parlato nel post partita, lanciando anche un messaggio diretto proprio verso Spalletti. “Sono sempre a disposizione. Per natura mi sento attaccante e nelle zone centrali del campo, ricoprendo il ruolo di prima punta ma con caratteristiche diverse rispetto all’attaccante classico”, ha detto l’attaccante.

Una posizione che, di fatto, si dividono in tre con Osimhen e Simeone impegnati nello stesso ruolo, mentre Raspadori è stato utilizzato anche in altre posizioni dell’attacco. Eppure, il messaggio all’allenatore sembra evidente…