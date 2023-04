Napoli, testa al Milan e solo un punto col Verona: due le buone notizie dal Maradona

Soltanto un punto per il Napoli: pareggio col Verona allo Stadio Diego Armando Maradona, ma le buone notizie sono due per gli azzurri.

Un Napoli non particolarmente brillante, con la testa probabilmente già volta alla sfida di martedì. E’ comprensibile che la sfida col Milan, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, abbia impegnato la mente degli azzurri che col Verona non sono sembrati particolarmente brillanti. Una sfida che ha visto il Napoli doversi confrontare con una squadra, quella clivense, che si è presentata allo Stadio Diego Armando Maradona con la consapevolezza di non poter avere particolari pretese. Anche un punto, all’interno dell’impianto di Fuorigrotta, vale ovviamente oro.

Zaffaroni lo aveva evidentemente previsto, e cosi la partita è stata impostata proprio per impedire agli azzurri di rendersi particolarmente pericolosi. Puntare su una fase difensiva ben gestita, una compattezza tale da rischiare poco. La partita è stata più o meno questa, con il Napoli che aveva anche la difficoltà di mettere energie mentali in una partita come questa: a pochi giorni da un impegno cosi importante come quello col Milan, infatti, sarebbe stato difficile per tutti essere totalmente concentrati sul match col Verona.

Napoli, il pareggio col Verona e due messaggi importanti

Non che il Napoli abbia vissuto la partita in maniera passiva. La squadra di Spalletti ha tenuto il possesso palla, il pallino del gioco, senza però riuscire ad affondare il colpo in maniera convinta. Il Verona, d’altro canto, ha saputo costruire un muro difensivo di fatto ben strutturato, con pochi spazi a disposizione.

Gli azzurri portano a casa un punto, ma le buone notizie in mancano. Al netto del pareggio, infatti, la giornata è stata di vitale importanza in vista del match di Champions League. La pace stipulata tra Aurelio De Laurentiis e gli Ultras, con tanto di foto pubblicata sia dal club che dallo stesso account Twitter del presidente.

Poi il ritorno di Victor Osimhen. Il nigeriano è sceso in campo per mettere minuti nelle gambe, e di fatto ha suscitato anche l’entusiasmo del pubblico che ha accolto il numero 9 con un boato. Una buona notizia verso la Champions, un punto conquistato e la testa proiettata subito al futuro.