😱 Napoli-Verona, Spalletti spiazza tutti: novità clamorosa, è ufficiale

Formazione ufficiale del Napoli contro l’Hellas Verona. Ecco le scelte di Luciano Spalletti anche in vista della Champions League.

Dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, il Napoli si rituffa in campionato. La testa comunque, inevitabilmente è anche alla gara di ritorno contro i rossoneri che si disputerà martedì prossimo al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Il Milan, che ha appena giocato contro il Bologna ha fatto ampio turnover in vista della gara di ritorno. Una scelta che però non ha totalmenta ripagato Stefano Pioli. La sua decisione di tenere in panca giocatori decisivi per la stagione dei rossoneri, come Brahim Diaz e Leao, ha infatti permesso al Bologna di passare in vantaggio e poi di strappare al Milan almeno un punto in un pareggio che per la corsa al quarto posto, in attesa dei risultati delle altre, potrebbe pesare molto.

Anche Luciano Spalletti però ha deciso di ruotare e di far riposare alcuni dei suoi calciatori fi qui sempre presenti. Osimhen recuperato non parte dal primo minuto, ma questo era ampiamente prevedibile visto che l’intenzione è quella di averlo al 100% per la Champions League. Al suo posto rientra Giacomo Raspadori il quale sembra abbia recuperato rispetto ai problemi che l’avevano reso a mezzo servizio nelle ultime gare.

Napoli, Spalletti vara il turnover: riposa Kvaratskhelia

Scorrendo la formazione appena ufficializzata salta subito all’occhio la panchina di Kvaratskhelia. Al suo posto, a sinistra agirà Lozano, mentre Politano completerà da destra il tridente offensivo. Centrocampo rivoluzionato con Demme al posto di Lobotka assieme ad Anguissa e Elmas. In difesa Olivera entra al posto di Mario Rui e Juan Jesus al posto di Rrahmani. Per il resto presenza in campo per i soliti titolari. Meret tra i pali, Di Lorenzo a destra. Confermato Kim, che è squalificato in vista della Champions League così come Anguissa.

Ecco la formazione titolare del Napoli contro l’Hellas Verona: Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Demme, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano.