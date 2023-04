🎉 Napoli-Verona, salti di gioia per i tifosi: ecco la bella notizia

Napoli-Verona, bellissima notizia in arrivo. Ecco svelato tutto, salti di gioia per i tifosi che tornano carichi e pieni di entusiasmo: il motivo

La sconfitta in Champions League è stata difficile da digerire, ma la qualificazione resta ancora apertissima. Lo sa bene il Napoli, che attende di ritrovare il Milan tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona. Un impianto che nell’ultima occasione è stato fin troppo dormiente e addirittura controverso, come sottolineato in conferenza stampa dallo stesso Luciano Spalletti. Un clima surreale, che non ha aiutato gli azzurri nel pesantissimo 0-4 subìto in campionato dai rossoneri.

Adesso il Napoli si prepara ad ospitare l’Hellas Verona. E quest’oggi alle 18.00 servirà mandare un nuovo e importante messaggio al campionato. Qualche cambio ci sarà inevitabilmente, ma il trainer di Certaldo è stato chiarissimo in conferenza stampa: guai pensare già alla gara con il Milan. Anche perché gli scaligeri sono tornati in piena corsa salvezza e sbarcheranno al Maradona per giocarsi tutte le proprie carte per un risultato che avrebbe il sapore di un’impresa. Per questo, persino la tensione e l’attenzione che dovrà arrivare dagli spalti di Fuorigrotta rischiano di diventare un fattore all’interno della gara.

Napoli, splendida notizia per i tifosi: succederà contro il Verona, svelato tutto

Spalti di Fuorigrotta che, però, torneranno ad animarsi e a rivivere i fasti dei momenti migliori di questa stagione. A scrivere e a riportare tutto è l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, che svela la bellissima notizia per i tifosi del Napoli.

“Oggi con il Verona non ci sarà sold out, ma tornerà il tifo delle curve con tanto di coreografie, bandiere e tamburi scomparsi da gennaio”: questo la notizia svelata in anticipo dal ‘CorSport’ e che farà sorridere anche Luciano Spalletti. “L’ingresso è stato autorizzato – prosegue il noto quotidiano, che poi aggiunge – I tifosi organizzati hanno chiesto un incontro con club, questura e sindaco per trovare un punto d’incontro”. Un bel segnale per la piazza di Napoli, che vuole tornare unita in questo delicatissimo mese di aprile.