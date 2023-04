“Caos dopo Milan-Napoli”: annuncio ufficiale, coinvolto Theo Hernandez

Spiacevole situazione che coinvolge il terzino del Milan Theo Hernandez dopo Milan-Napoli. Arriva anche la solidarietà ufficiale.

La partita d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli ha lasciato parecchi strascichi. La vittoria di misura dei rossoneri ha generato diverse polemiche che hanno coinvolto, in primis, l’arbitro Kovacs. Il fischietto della gara, reo di un metro d’arbitraggio discutibile, è stato poi punito dalla stessa UEFA che ha quindi deciso di andare sul sicuro e di affidarsi al polacco Marciniak, fischietto della finale dei Mondiali in Qatar, per la gara di ritorno.

Le polemiche però non si sono fermate solo al direttore di gare, sfociando anche in episodi da condannare che poco hanno a che vedere con il calcio giocato. Vittima Theo Hernandez, uno di calciatori che durante i 90′ in campo, era stato protagonista di diversi alterchi con i calciatori del Napoli, ad esempio nel confronto con Hirving Lozano. Tutto ciò ha generato attorno al terzino francese uno stuolo di polemiche che si sono trascinate anche nei giorni successivi, ad esempio con la storia polemica di Diego Armando Maradona Jr. che ricordava ad Hernandez la sconfitta nella finale dei Mondiali.

Contemporaneamente però, oltre ai battibecchi legittimi, il terzino del Milan è stato anche vittima di insulti non proprio piacevoli da parte di alcuni tifosi del Napoli che l’hanno preso di mira in questi giorni coinvolgendo anche la sua famiglia. Gli insulti infatti non si sono fermati al calciatore, cosa di per se già da stigmatizzare, ma anche ai suoi familiari, tanto da generare la reazione dello stesso Theo Hernandez che mostrato i commenti vergognosi sotto una foto che il calciatore aveva postato con il figlio. Su MilanNews.it giustamente si parla di “caos dopo Milan-Napoli.”

Theo Hernandez, insulti sui social: la solidarietà del mondo del calcio

Immediata la solidarietà da parte del mondo del calcio al terzino francese. Sono stati tanti infatti gli addetti ai lavori che hanno naturalmente preso le sue parti e condannato i comportamenti di alcuni utenti sui social. In serata è arrivata anche la presa di posizione di condanna ufficiale da parte del Pescara che, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà per la vicenda.

“Come si può augurare la morte ad una persona e al proprio figlio?” si legge nel tweet. “La nostra solidarietà a Theo Hernandez, l’ennesimo atleta oggetto di commenti irriguardosi che non hanno nulla a che fare con lo sport.” Il tweet poi prosegue: “Tutti dovrebbero essere d’accordo nel condannare questi gesti a prescindere dal colore della maglia.”