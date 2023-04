“Gli assomiglio…”: Napoli-Lobotka, la sentenza spiazza i tifosi

Il calciatore non ha dubbi e si lascia andare al paragone pesante con il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka.

Tra i protagonisti della stagione del Napoli c’è senza dubbio il centrocampista Stanislav Lobotka. L’ex Celta, dopo un inizio di avventura in azzurro decisamente complicata, con Spalletti è letteralmente esploso, diventando uno dei punti fermi della squadra azzurra, nonché uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Tanto da essere preso come punto di riferimento da diversi suoi colleghi.

Tra questi c’è anche il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez il quale, dopo la vittoria dei suoi contro la Juventus, ha ammesso che Lobotka è il suo punto di riferimento nel nostro campionato. Maxime Lopez ha infatti dichiarato di ispirarsi al centrocampista slovacco del Napoli, preso a modello per la sua crescita e per il suo miglioramento.

“Il mio riferimento nel nostro campionato? Lobotka del Napoli.” ha ammesso davanti alle telecamere di DAZN nella consueta intervista post partita, dopo la vittoria del Sassuolo contro la Juventus. “Fisicamente è un calciatore che è molto simile a me. Poi guardo anche calciatori in altri campionati. E lì ci sono altri punti di riferimento come ad esempio Luka Modric. Devo però essere più continuo. In questo sono d’accordo con il mister”.

Sassuolo, la gioia di Maxime Lopez: “Paura di nessuno”

La vittoria contro la Juventus rappresenta un ottimo risultato che, al di là del prestigio intrinseco in un match contro i bianconeri, consente pure al Sassuolo di ritrovare il successo dopo la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio contro il Torino. “Siamo una squadra in grado di fare gol a tutti, che però soffre di qualche problema di troppo in fase difensiva. Oggi per battere la Juventus dovevano giocare in maniera perfetta e ci siamo riusciti.”

Maxime Lopez torna infine su alcune parti di campionato che hanno costretto il Sassuolo ad una classifica deficitaria: “Il pareggio con il Torino e la sconfitta con il Verona non ci volevano. Però stiamo lavorando bene. Gennaio è stato un mese difficile, ma adesso ci siamo riprendendo dal punto di vista delle prestazione ed ora anche del risultato.”