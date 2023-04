👀 Calciomercato Napoli, occhio all’Inter: è sfida per il giovane talento

L’Inter è pronta a sfidare il Napoli sul mercato per il giovane talento. Ecco la situazione sull’ultima di calciomercato.

Con la stagione 2022/23 che è ormai nella sua fase clou, sia per quanto riguarda la Serie A che la Champions League, le principlai protagoniste guardano però anche al prossimo anno. Napoli e Inter non sono escluse da questo discorso. Entrambe la settimana prossima affronteranno il quarto di finale di ritorno di Champions League.

Per l’Inter una gara di ritorno decisamente abbordabile, considerando il risultato dell’andata contro il Benfica. Per il Napoli invece c’è bisogno di rimontare il ko a San Siro contro il Milan. Se entrambe dovessero passare il quarto di finale le due squadre potrebbero affrontarsi in semifinale in un secondo derby italiano dopo quello che appunto sta vedendo il Napoli giocare contro il Milan.

Nel frattempo però entrambe le squadre, come detto, guardano anche al calciomercato e in particolare ad un talento che tanto sta facendo bene in questa stagione. Gli occhi di Giuntoli e Ausilio sono puntati sulla Ligue 1 e sul campionato francese dove si sta mettendo in mostra Lois Openda. Per il 23enne attaccante belga in questa stagione sono 15 le marcature, con prestazioni di ottimi livello per le quali l’attenzione su di lui è aumentata. Come riporta FCInterNews.com sia Inter che Napoli avrebbero messo gli occhi sul calciatore.

Inter e Napoli si sfidano per il belga Openda, bomber della rivelazione Lens

In questa stagione il Lens sta stupendo tutti, lottando sempre per le prime posizioni. In questo momento la squadra è al secondo posto in Ligue 1 e molto probabilmente riuscirà a disputare la prossima Champions League. Una stagione d’alto livello che ha visto la consacrazione di Openda, il quale, arrivato per poco meno di 10 milioni, ha già visto raddoppiare il suo valore. Una cifra non bassa, ma che comunque potrebbe essere affrontata sia dal Napoli che dall’Inter.

I nerazzurri dal canto loro proveranno ad imbastire con il Lens una trattativa a più ampio respiro, che coinvolge anche il difensore Kevin Danso il quale potrebbe quindi essere inserito in un pacchetto con Openda. Altro indizio che metterebbe l’Inter leggermente in vantaggio è il fatto che l’agente del calciatore ha già avuto alcuni contatti con Ausilio nelle scorse settimane.