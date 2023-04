😱 Napoli, Haaland può andare via: ora cosa succede ad Osimhen?

Il Napoli al centro delle trattive di mercato delle big europee: una rivelazione su Haaland potrebbe cambiare le cose anche per Osimhen.

Valzer di attaccanti in vista, nel calcio europeo? L’ultima indiscrezione della stampa internazionale fa tremare anche i muri di Castel Volturno, dove si vorrebbe riuscire a trattenere Osimhen almeno per un’altra stagione. Tutto parte dalla Francia, da dove la testata ‘Telefoot’ sgancia la bomba sul futuro di Erling Haaland, la stella norvegese del Manchester City. Il possibile addio dell’ex Dortmund innescherebbe una serie di operazioni in attacco.

Un terremoto che alla fine arriverebbe fino a Napoli, con Osimhen che in questo momento è tra gli attaccanti più stimati al mondo. Da tempo nel mirino delle big straniere, il nigeriano è stato l’assoluto protagonista di questa stagione al Napoli, e ora sarebbe pronto per il grande salto. Già lo scorso gennaio il Manchester United aveva sondato il terreno per lui, ma De Laurentiis aveva fatto sapere che 100 milioni di euro non erano abbastanza.

Le prestazioni della punta ex Lille sono addirittura migliorate, da allora, e questo ha convinto molti club a riconoscere che le richieste del Napoli sono corrette. Il presidente dei partenopei vorrebbe però blindare la punta per un’altra stagione con un contratto record, per poi andare all’incasso. Ma se varie pedine dovessero smuoversi negli attacchi d’Europa, Osimhen potrebbe partire già tra pochi mesi. E forse non sarebbe una brutta notizia per il Napoli.

Napoli, il valzer delle punte che da Haaland può arrivare a Osimhen

‘Telefoot’ riporta che il centravanti del Manchester City sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, che sta lavorando per sostituire Benzema. Il bomber francese oggi ha 35 anni, e il suo contratto scade a giugno, per cui il suo futuro coi Blancos è tutt’altro che certo. Florentino Perez vorrebbe sostituirlo con Haaland, facendo un’offerta record al Manchester City. Gli inglesi, a questo punto, potrebbero anche accettare e andare a caccia di un sostituto.

E qui entrerebbe in gioco Victor Osimhen, per il quale i Citizens potrebbe andare a sfidare i rivali cittadini dello United. Per il Napoli vorrebbe dire dover perdere la propria stella, ma se per il nigeriano si scatenerà un’asta De Laurentiis avrà solo da guadagnarci, dato che il prezzo salirà. Non va poi sottovalutato il fatto che Osimhen è anche un obiettivo del Real Madrid: quindi, se i Blancos non riusciranno ad arrivare a Haaland, potrebbero ripiegare sul partenopeo.