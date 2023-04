Napoli, retroscena sul rientro di Osimhen: la frase in panchina

Il Napoli ha pareggiato ieri in casa contro il Verona terzultimo, ma ha anche visto il ritorno in campo di un calciatore come Victor Osimhen.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il ko di due settimane fa contro il Milan di Stefano Pioli, si è fermato di nuovo in campionato tra le mura amiche. I partenopei, infatti, hanno pareggiato nel pomeriggio di ieri allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona guidato da Marco Zaffaroni.

Tuttavia, la gara contro i veneti è stata sicuramente contraddistinta dal cospicuo turnover effettuato da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, in vista della gara di ritorno di Champions League di martedì prossimo contro il Milan di Stefano Pioli, ha infatti fatto riposare calciatori fondamentali come i vari Rrahmani, Lobotka e Kvaratskhelia.

Il Napoli, infatti, non è mai riuscito ad imporre alla partita un equilibrio tale da mettere in seria difficoltà un Verona dedito solo a strappare almeno un punto. Una scossa al match è arrivata infatti quando Luciano Spalletti ha fatto scendere in campo i pezzi da 90: da Kvaratskhelia, passando per Lobotka e Zielinski, a Victor Osimhen. Proprio sul ritorno del calciatore nigeriano bisogna registrare un curioso retroscena.

Ritorno di Victor Osimhen in campo, Domenichini al preparatore atletico del Napoli: “Che dici? Venti minuti vanno bene”

A riportare questo aneddoto è stato il quotidiano ‘Il Mattino’: “Domenichini si è rivolto a Sinatti e gli ha detto: ‘Che dici? Venti minuti vanno bene?’. Il preparatore atletico del Napoli non ha lasciato dubbi, visto che ha dato l’ok definitivo. Il resto l’ha fatto poi vedere l’attaccante azzurro quando è sceso in campo ”.

Victor Osimhen, infatti, è entrato come meglio non poteva in campo, considerando che ha dato una grandissima scossa sia ai suoi compagni che all’intero Stadio Diego Armando Maradona. Il nigeriano, di fatto, ha creato tantissimo scompiglio tra le fila della difesa del Verona, soprattutto con la grandissima traversa colpita con un gran conclusione di destro negli ultimi minuti della gara (esattamente all’89’).