Champions League, c’è una gioia per Spalletti: stavolta non ricapiterà

In vista di Napoli-Milan, quarto di finale di ritorno di Champions League, gli azzurri sono chiamati all’impresa e nella difficoltà giunge un’ottima notizia per mister Luciano Spalletti.

A Napoli cominciano a contarsi le ore che separano la squadra di Luciano Spalletti dalla sfida più importante di questo momento, ovvero il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Allo Stadio Maradona si disputerà l’ultimo Napoli-Milan della stagione, ossia il quarto dell’anno se si considerano i due scontri in Serie A e appunto i due in campo internazionale. Per l’occasione ovviamente ci sarà il pienone a Fuorigrotta, ma la notizia più bella e attesa è che sugli spalti fra Curva A e Curva B ci sarà anche una coreografia ad accompagnare le gesta degli azzurri.

Il ben noto 12esimo uomo non farà manca il suo sostegno, mentre mister Spalletti sarà che non potrà contare su quelli di due pilastri della sua squadra, vale a dire Kim Min-Jae e Frank Anguissa. Entrambi sono squalificati per l’impegno a causa di un accumulo di ammonizioni e del cartellino rosso per il centrocampista.

Verosimilmente i due saranno sostituiti in difesa da Juan Jesus e a metà campo da Tanguy Ndombele. Il brasiliano ha già disputato una buona gara contro l’Hellas Verona e anche la partecipazione di Ndombele nelle ultime settimane fa ben sperare per la sfida di martedì dalle 21:00.

Champions League, Napoli-Milan: due giocatori a rischio squalifica, ma in semifinale non conta

Proprio circa i diffidati, il Napoli ne avrebbe due a rischio. Da una parte proprio Juan Jesus e dall’altra Matteo Politano. Il difensore e l’attaccante sono in teoria a rischio squalifica, ma la buona notizia è che, qualora gli azzurri dovessero aggiudicarsi il passaggio in semifinale, le diffide a questo punto della kermesse internazionale si azzerano. Nessuna preoccupazione né ragionamenti: contano solo i prossimi, impegnativi 90 minuti.

Oltre a Meret fra i pali, i due centrali dovrebbero quindi essere in Napoli-Milan Juan Jesus e Rrahmani. Sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui, mentre a centrocampo ci saranno Lobotka, Ndombele e Zielinski. In attacco Osimhen come faro di riferimento e ai suoi lati Kvaratskhelia e uno fra Lozano e Politano.