Lazio, 50 milioni per Sarri con la Champions: coinvolto anche il Napoli

La Lazio è una delle grandi rivelazioni di questa stagione. Il club biancoceleste di Maurizio Sarri è ad un passo dalla Champions.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande protagonista di questa stagione. Il club partenopeo è ad un passo dalla storia e mancano ormai poche settimane alla conquista del terzo storico titolo. Negli ultimi giorni c’è stato qualche stop di troppo, ma la capolista ha un ampio margine sulla seconda, la Lazio di Maurizio Sarri che dista 14 punti.

Il club biancoceleste è l’altra bella realtà di questo campionato. Sarri ha guidato un mix di giovani e calciatori di esperienza e sta trascinando la società di Claudio Lotito verso una storica qualificazione in Champions League. E dire che i secondi in classifica hanno fatto a meno di Ciro Immobile per la maggior parte di questa stagione. La squadra non ne ha risentito e anzi ha stupito tutti, prendendo un buon margine sulle diverse rivali in chiave Champions.

Il club biancoceleste ha vinto nettamente contro la Spezia nell’ultimo turno di campionato ed ha allungato su Inter e Milan, in attesa della Roma questa sera contro l’Udinese. Visto questa situazione e visto le sempre meno giornate al termine il club e Sarri devono pensare al futuro e a cercare di realizzare una rosa competitiva per il doppio confronto tra campionato e Champions League. La squadra potrebbe avere a disposizione un buon tesoretto da spendere.

Lazio, pronto un doppio colpo per l’estate

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Lazio è pronta ad un doppio colpo per rinforzare sia centrocampo che attacco. Per il centrocampo il sogno di Sarri è Zielinski, un calciatore che potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di Milinkovic in rosa. Allo stesso tempo, visto la Champions e il fatto che il polacco ha solo un anno di ingaggio, Lotito vorrebbe acquistarlo a prescindere dal futuro del ‘Sergente’.

Per l’attacco serve una punta di livello, soprattutto visto i costanti problemi fisici di Ciro Immobile. La società biancoceleste avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti. Il doppio investimento costerebbe a Lotito circa 50 milioni di euro, ma la società utilizzerebbe le risorse della Champions.