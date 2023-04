😱 “Lui può permetterselo…”: Napoli, la frecciata a Pioli tira in ballo Spalletti

Un frecciata rivolta a Stefano Pioli. E’ arrivata nelle ultime ore, in ballo ci è finito anche l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Napoli-Milan è la partita che aspetta tutto il mondo del calcio italiano e non solo. Una sfida che deciderà il futuro di due squadre che lotteranno fino alla fine per approdare alle semifinali della Champions League. Certo, i rossoneri partono con un vantaggio costruito nel match di andata: la rete (decisiva) di Bennacer che ha permesso alla sua squadra di portare a casa la prima delle due sfide in Europa. La seconda, se si conta anche quella in campionato che la squadra di Stefano Pioli ha stravinto al Maradona.

Appuntamento martedì, ancora a Fuorigrotta, anche se sarà un match totalmente differente. Il Milan arriverà all’ombra del Vesuvio con la consapevolezza di ritrovarsi di fronte una compagine che metterà tutto in campo e che sarà sostenuta da un pubblico ritrovato. La pace fatta tra gli Ultras ed Aurelio De Laurentiis è un elemento che alla fine potrebbe rivelarsi determinante per la compagine partenopea.

Poi ci sono i giocatori, che già durante la sfida di ieri col Verona hanno dimostrato di essere già proiettati al match col Milan. Soltanto un pareggio per il Napoli ieri contro i clivensi, con la squadra di Zaffaroni che ha portato a casa un punto molto importante su un campo sempre ostico come quello del Diego Armando Maradona.

Napoli, la frecciata di Zazzaroni a Pioli e non solo

Certo, il Napoli vanta una posizione di classifica tale da non doversi flagellare per un pareggio casalingo. Certo, sempre meglio vincere le partite, penseranno soprattutto i tifosi, ma ad oggi gli azzurri hanno ancora un margine sulla seconda molto importante. Se poi anche le inseguitrici si dimostrano claudicanti, il tutto assume un contorno ancora più netto. Anche il Milan ha pareggiato contro il Bologna, mentre l’Inter ha addirittura perso in casa contro il Monza.

Bene la Lazio, che ha invece portato a casa la vittoria, legittimato il secondo posto ed avvicinato il Napoli. A parlare dei pareggi delle big italiane, ed anche del turnover applicato da Spalletti e Pioli, ci ha pensato Ivan Zazzaroni dalle colonne del ‘Corriere dello Sport’.

“Ecco allora che Spalletti cambia volto al Napoli e non va oltre il pareggio col Verona (ma lui almeno può permetterselo perché ha uno storico scudetto che lo aspetta)”, scrive Zazzaroni che poi parla anche del Milan. “Pioli resetta il Milan e si presenta a Bologna con la versione più improbabile della squadra campione in carica”, ha scritto il direttore del ‘Corriere dello Sport’. Una vera e propria frecciatina rivolta a Stefano Pioli.