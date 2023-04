🔴 Milan, i tifosi tirano un sospiro di sollievo: la notizia in vista del Napoli

Una buona notizia per il Milan in vista del match contro il Napoli. Un sospiro di sollievo per i tifosi rossoneri arrivato proprio nelle ultime ore.

Appuntamento con la storia. Martedì Napoli e Milan si daranno battaglia per decidere quale delle due sarà meritevole di passare il turno ed approdare alle semifinali di Champions League. Un momento storico per la piazza partenopea che sogna lo Scudetto ma anche la possibilità di continuare il proprio viaggio in Europa. Già approdare ai quarti di finale appresenta un risultato storico per la squadra partenopea che, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Certo, il primo match ha visto gli azzurri usciti sconfitti dal Meazza di Milano.

La squadra di Stefano Pioli, dopo essersi imposta per 4-0 in campionato, ha trovato la vittoria di misura nel match di andata di Champions. Adesso l’ultimo atto, quello decisivo che potrebbe indirizzare in maniera netta la stagione di una delle due squadre. Al Napoli il compito di ribaltare il risultato nel proprio stadio, davanti ai propri tifosi che hanno anche ritrovato la pace con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Milan, sospiro di sollievo per i tifosi rossoneri

In casa Napoli la notizia delle ultime ore, al netto del pareggio di ieri col Verona, riguarda il recupero di Victor Osimhen che ieri ha anche giocato uno scampolo di partita. Mettere minuti nelle gambe, importante per farsi trovare ancora più pronto per la sfida di martedì. Ci sarà anche Raspadori, che dopo l’infortunio ha giocato anche titolare nella partita di ieri contro l’Hellas.

In casa Milan, invece, qualcuno aveva storto il naso per l’assenza di Simon Kjaer dalla lista dei convocasti. Una misura precauzionale, confermata anche dalle ultime che arrivano da Milano. Secondo quanto riportato da ‘MilanNews’, infatti, il giocatore danese si è allenato regolarmente con il gruppo nelle ultime ore e dunque sarà a disposizione di Pioli per la sfida col Napoli. Notizia importante, visto che probabilmente dovrà essere proprio Kjaer a contenere Osimhen.