💣 Napoli, colpo di scena: accaduto a pochi giorni dal Milan, tifosi senza parole

Parole importanti a pochi giorni dalla partita tra Napoli e Milan. Il tutto trapelato attraverso alcuni messaggi vocali pubblicati in queste ore.Â

C’è grande attesa per quella che sarà una partita storica. In quel di Napoli si sa molto bene quanto sia importante la sfida in programma martedì sera contro il Milan. I quarti di finale di Champions League sono stati di per sé un traguardo storico per la squadra partenopea che, però, ad oggi ha ancora la possibilità di andare oltre e dunque approdare alle semifinali. Certo, si partirà dalla sconfitta patita al Mezza per mano dei rossoneri: la rete di Bennacer ha deciso la partita a San Siro, ma allo Stadio Diego Armando Maradona sarà tutta un’altra storia.

Si, perchè gli azzurri sanno bene che dopo aver subito due sconfitte contro il Milan (campionato e andata dei quarti) non si può più sbagliare, almeno se si vuole proseguire il proprio percorso in Europa. La pace stipulata tra i tifosi ed Aurelio De Laurentiis è un altro elemento importante sul quale, evidentemente, si potrà porre un altro tassello per costruire l’impresa di martedì. Il supporto degli Ultras potrebbe risultare davvero importante per la squadra.

Napoli-Milan, spunta l’audio di Piotr Zielinski

Certo, anche il recupero di Victor Osimhen rappresenta un’altra bella notizia. Spalletti potrà contare sull’attaccante nigeriano ed in generale su una squadra praticamente già proiettata al match. Ieri il pareggio contro l’Hellas Verona, compagine ampiamente alla portata, è stato frutto proprio di una concentrazione da parte degli azzurri rivolta proprio alla gara col Milan. Dimostrazione di questo è anche un audio, trapelato in queste ore ed appartenente a Piotr Zielinski.

Il polacco, parlando con un tifosi attraverso messaggi vocali, si è lasciato andare a parole molto chiare relative alla partita di martedì. “Lasciamoli scrivere tutto quello che voglio…”, dice Zielinski riferendosi a tutti quei commenti che in questi giorni hanno parlato di un Napoli meno esperto rispetto al Milan in ambito europeo. “Martedì conta solo il campo, vincere, passare il turno e basta! Poi non parlerà più nessuno“, le parole del centrocampista azzurro.