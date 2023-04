Napoli, doppia mossa di Spalletti: la soluzione per sorprendere il Milan

Il Napoli reduce dal pareggio col Verona pensa ora al Milan: Spalletti deve ricorrere a due soluzioni d’emergenza in vista di martedì sera.

Ancora non convince il Napoli, bloccato su un deludente pareggio interno sabato contro il Verona. Segni di stanchezza e ancora grandi difficoltà realizzative (terza volta senza segnare nelle ultime quattro partite), costringono Spalletti ad andare a caccia di soluzioni. Soprattutto perché martedì sera gli azzurri si giocano l’accesso alle semifinali di Champions League contro il Milan, ed è necessario tornare urgentemente al gol.

Sul fronte offensivo, si spera che il rientro di Osimhen possa bastare a invertire la rotta. L’attaccante nigeriano è rientrato ieri nel finale e ha subito mostrato un’ottima forma atletica, dopo il rientro dall’infortunio. Non a caso, il più pericoloso contro il Verona è stato proprio lui, cogliendo una clamorosa traversa che poteva cambiare il risultato. Poi, ci sarà il rientro di Kvaratskhelia, tenuto a riposo contro il Verona per gran parte dell’incontro.

Ma qualcos’altro non sembra funzionare, nel club partenopeo, che per la prima volta in stagione dimostra grosse difficoltà nel costruire il suo gioco. È la seconda miglior difesa della Serie A dietro la Lazio, ma ieri è stata la prima volta dopo tre partite che il Napoli non ha subito gol. E contro il Milan, a complicare le cose, non ci sarà lo squalificato Kim Min-jae. Un altro aspetto su cui Spalletti e i suoi ragazzi dovranno lavorare per trovare alternative efficaci.

Spalletti cambia il Napoli: pronte due novità contro il Milan

Si deve recuperare l’1-0 subito a San Siro, e bisognerà farlo sì con il ritorno dal primo minuto di Osimhen, ma anche con importanti assenze. Oltre a Kim, sarà squalificato anche Anguissa, parso comunque in affanno nelle ultime uscite. Volti nuovi dal primo minuto, dunque, contro i rossoneri in Champions martedì sera, nel remake della travolgente sconfitta del 2 aprile in campionato.

Spalletti e i suoi giocatori vogliono logicamente cancellare quel brutto ricordo con una prestazione maiuscola e finalmente convincente sotto ogni punto di vista. Per questo motivo, il tecnico di Certaldo si affiderà soprattutto a Juan Jesus, già visto al centro della difesa col Verona, e a Ndombelé. Il francese prenderà il suo posto a centrocampo, come scrive oggi il ‘Corriere dello Sport’, rimpiazzando lo squalificato Anguissa.