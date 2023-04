Napoli, la decisione del club prima della sfida col Milan: c’è l’annuncio

Il Napoli davanti alla fondamentale gara di Champions League contro il Milan. Il club ha fatto un annuncio importante per Spalletti e i suoi.

Si avvicina il big match di martedì, per il Napoli. Il turnover di ieri contro il Verona è servito soprattutto per far rifiatare alcuni giocatori chiave, ma adesso arriva il momento della verità. Tra due giorni i ragazzi di Luciano Spalletti si giocano al Maradona l’accesso alle semifinali di Champions League, un risultato che sarebbe storico e legittimerebbe grandi sogni. Sulla strada dei partenopei c’è però ovviamente l’ostacolo Milan.

I rossoneri sembrano essere riusciti, nel giro di appena due partite, a sgretolare le certezze della formazione azzurra. Prima travolgendola per 4-0 proprio nello stadio del capoluogo campano, e poi regolandola di nuovo per 1-0 nel match d’andata in Champions. Un passivo non impossibile da recuperare, ma che in questo momento richiede uno sforzo non da poco ai giocatori in maglia azzurra. Nelle ultime apparizioni, infatti, il loro rendimento è stato piuttosto sottotono.

Per questo, per Spalletti è arrivato il momento di scelte importanti, relativamente ai giocatori che dovranno mostrarsi in campo martedì sera. Previsto, finalmente, il rientro del bomber Osimhen dal primo minuto, chiamato a risolvere la sorprendente sterilità offensiva recente. Oltre a questo, il tecnico partenopeo dovrà far fronte a due importanti assenze per squalifica: al posto di Kim Min-jae giocherà Juan Jesus, e al posto di Anguissa Ndombelé. Nel frattempo, il Napoli ha reso pubblica un’altra scelta importante in vista del match.

Napoli, Spalletti sceglie il suo uomo di fiducia in vista del Milan

Una decisione forse meno cruciale e determinante rispetto a chi dovrà partire titolare, ma pur sempre importante. Poco fa il Napoli ha infatti annunciato quale giocatore comparirà domani sera in conferenza stampa assieme a Luciano Spalletti, prima della gara contro il Milan. La decisione è caduta su uno dei leader dello spogliatoio azzurro, il difensore brasiliano Juan Jesus, uno degli uomini di fiducia dell’allenatore toscano.

Proprio Spalletti, appena arrivato al Napoli, chiese a sorpresa l’ex di Inter e Roma come rinforzo in difesa, nell’estate del 2021. Arrivato con un po’ di scetticismo, Juan Jesus è stato fondamentale nella scorsa stagione, confermandosi in quella attuale come primo rincalzo per i centrali titolari. Negli scorsi giorni, il club partenopeo ha anche confermato il rinnovo del suo contratto fino al 2025, certificando l’importanza ormai raggiunta in squadra dal difensore.