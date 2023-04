Napoli, Osimhen fa sognare la città: tifosi impazziti per lui

Victor Osimhen si esprime sulla stagione del Napoli e anche sul suo percorso come calciatore: dichiarazioni che fanno breccia nel cuore dei tifosi partenopei.

Dopo le agoniche gare, sopratutto Milan-Napoli di Champions League, senza di lui, Victor Osimhen è tornato in campo, accolto dal grande applauso dei tifosi dello Stadio Maradona, in occasione del match casalingo pareggiato contro l’Hellas Verona. Una sorta di prova generale per il centravanti nigeriano, che invece sarà chiamato a dare il massimo come protagonista più atteso martedì sera. Ancora al Maradona di Fuorigrotta ci sarà il ritorno dei quarti di finale di Champions League, Napoli-Milan.

In occasione dello speciale in onda su ‘Canale 5’, ‘Napoli è…’, è stato intervistato proprio il giocatore africano. Quest’ultimo ha contribuito al racconto della città e dell’annata sportiva, mentre la squadra si appresta a consacrarsi campione d’Italia ben 33 anni dopo l’ultima volta.

“Siamo vicini all’obiettivo, non vediamo l’ora di realizzare il nostro sogno e farlo divenire realtà. Noi calciatori del Napoli ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa di eccezionale, anche quando nessuno ci credeva”, ha dichiarato Osimhen in prima istanza.

Napoli, Osimhen: “Sono in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio”

La spinta dei tifosi e l’entusiasmo della gente è fondamentale per il coronamento di un percorso che è stato davvero altisonante, nel corso della stagione attuale. Lo conferma l’attaccante del Napoli: “La città è travolgente, l’affetto della gente è straordinario. Non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro lo scudetto allo stadio”.

Victor Osimhen infine ha riflettuto sulla sua carriera fino ad oggi e sulle difficoltà riscontrate anche a causa della problematica del razzismo: “Diventare calciatore è stato un sogno duro da realizzare e adesso stiamo vincendo per la prima volta. Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club e non posso chiedere di meglio. Voglio lottare affinché termini il razzismo. Non è bello essere giudicato per il colore della pelle. Questo danneggia tutti, condiziona la vita delle persone. Forza Napoli sempre!”.