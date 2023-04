😍 Napoli-Scudetto, l’annuncio ufficiale fa sognare i tifosi

Arriva la notizia che tutti i tifosi del Napoli stavano aspettando. L’annuncio ufficiale fa ben sperare per quanto riguarda lo Scudetto.

Il pareggio contro l’Hellas Verona è stato uno stop per alcuni alcuni inaspettato, per altri invece preventivabile vista la gara ravvicinata che gli azzurri dovranno affrontare contro il Milan martedì per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. D’altronde nemmeno i rossoneri sono andati oltre al pareggio sul campo del Bologna. Risultati addirittura migliori rispetto a quelli di Inter e Juventus, sconfitte rispettivamente da Monza e Sassuolo.

A Napoli comunque a tenere banco è anche la risoluzione della controversa diatriba tra il tifo organizzato e il presidente Aurelio De Laurentiis. L’incontro poche ore prima di Napoli-Hellas Verona ha però sancito una pace che era stata auspicata e a cui avevano lavorato anche le istituzioni. Proprio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ospite di 90° minuto, è intervenuto anche sulla questione.

“C’erano state delle incomprensioni, ma il dialogo tra società , tifosi e istituzioni ha portato al finale che tutti auspicavamo.” ha dichiarato il primo cittadino partenopeo. Tutti volevano uno stadio unito e abbiamo ritrovato l’armonia di cui questa città aveva bisogno. Naturalmente il rispetto delle regole viene prima di tutto. Siamo però riusciti a coniugare le esigenze della società con quelle del tifo organizzato di voler essere partecipe al momento del Napoli. C’è stata grande sinergia con De Laurentiis, un grande lavoro da parte delle istituzioni. Non dobbiamo penare ad una tregua, ma ad una pace duratura.”

Napoli, il Sindaco Manfredi sulla festa Scudetto: “Festa popolare tra città e area metropolitana”

La domanda poi, inevitabile, sulla festa Scudetto: “Stiamo lavorando per una grande festa popolare che coinvolga non solo la città , ma anche tutta l’area metropolitana. Siamo al lavoro anche con il Ministero degli Interni. Ci saranno migliaia di persone, ma lo sappiamo. Ci vorrà tanta responsabilità , ma Napoli è fatta di persone responsabili. Noi, dal canto nostro metteremo in campo il lavoro istituzionale e la capacità organizzativa. Sono convito che sarà una festa bellissima.”

Infine un passaggio anche sulle ricadute d’immagine che la città è pronta ad avere: “Ci sono tanti turisti che verranno in quell’occasione. Stiamo lavorando per far si che sia un momento di festa e di gioia. Un grande messaggio che da Napoli arriverà in tutta Italia.”