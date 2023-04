“Serve un’impresa”: Napoli-Milan, l’annuncio dell’ex lascia di stucco

C’è grande attesa per la sfida di Champions League tra Napoli e Milan con gli azzurri che vogliono ribaltare la sfida al Maradona.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino al terzo storico scudetto. Nell’ultimo match di campionato gli azzurri non sono andati oltre lo 0 a 0 casalingo contro l’Hellas Verona, ma la classifica, a 8 giornate dal termine, parla chiaro. La formazione partenopea ha un ampio vantaggio sulla Lazio e manca solo l’aritmetica per riportare in città ciò che manca da ben 33 anni. La città intanto continua i preparativi per questo evento.

Allo stesso tempo la formazione azzurra martedi sera può fare ulteriormente la storia. Al Maradona va in scena il Quarto di finale di ritorno tra Napoli e Milan e gli azzurri puntano a ribaltare lo 0-1 dell’andata ed entrare definitivamente nella storia del calcio. Il Napoli ha già raggiunto il suo miglior risultato in Europa ma visto un calendario favorevole in città si può sognare anche qualcosa in più.

L’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha analizzato il match ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha commentato cosi la sfida del Maradona: “Gli impegni europei portano via tante energie, sia fisiche che mentali. Quindi capisco le scelte degli allenatori di fare un turnover cosi ampio, preservare chi sarà chiamato all’impegno in Champions credo sia doveroso e normale da parte degli allenatori”.

Napoli-Milan, il commento di Sacchi

L’ex allenatore ha poi continuato parlando delle difficoltà del club azzurro nelle ultime settimane: “Mi sembra che la squadra di Spalletti non sia brillante come ad inizio stagione, penso stia pagando qualcosa. E’ difficile fare previsioni, ma credo che il Napoli debba fare un’impresa per passare il turno, diversi calciatori non sono al livello di inizio stagione”. Il tecnico ha infine concluso:

“Lo stesso Kvaratskhelia non è quello di qualche tempo fa, è stato una bellissima sorpresa e bisogna fare i complimenti a Giuntoli e al Napoli che hanno creduto in lui. Osimhen? Il suo rientro è fondamentale, da solo può spaventare e mettere paura a tutta la difesa avversaria”.