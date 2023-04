“Vale tanto…”: Calciomercato Napoli, il messaggio per Giuntoli è chiaro

Il Napoli è atteso dal ritorno di Champions contro il Milan, ma per Cristiano Giuntoli è arrivato un messaggio importante in sede di mercato.

Il Napoli continua a non vincere in campionato tra le proprie mura amiche. I partenopei, infatti, hanno pareggiato ieri allo Stadio Diego Armando Maradona per 0-0 contro il Verona guidato da Marco Zaffaroni.

Gli azzurri, visto anche il turnover adoperato da Luciano Spalletti per la gara di ritorno di Champions League contro il Milan, non sono infatti mai riusciti a mettere pressione al Verona. La grande occasione dell’intera partita, di fatto, è arrivata solo all’89’ con l’incredibile traversa colpita da Victor Osimhen. Il nigeriano, di fatto, è appena rientrato dall’infortunio muscolare rimediato durante gli impegni della sua Nigeria.

Una volta archiviato il pareggio contro il team veneto, considerando anche il grandissimo margine del Napoli in campionato sulle dirette rivali, tutta la piazza partenopea attende con tantissima ansia il ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, in attesa della gara contro i rossoneri, per Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli bisogna registrare alcune novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Giovanni Carnevali su Armand Laurienté: “Il suo cartellino vale tanto”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha infatti parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’ di uno degli obiettivi di mercato del Napoli: “Quanto vale il cartellino di Armand Laurienté? Dipende sempre dalla squadra che lo vuole prendere. Vale sicuramente tanto, ma spero che in futuro la sua valutazione possa crescere ancora di più”.

Il dirigente del Sassuolo ha poi continuato il suo intervento al quotidiano sportivo italiano: “Per le caratteristiche che ha Armand Laurienté, non mi sorprenderei se arrivassero delle offerte da squadre che giocano la Premier League. Ma in questo momento non ci penso nemmeno a venderlo”. Queste parole di Giovanni Carnevali, di fatto, non sono una buona notizia per il Napoli. Dopo queste dichiarazioni, infatti, il costo del cartellino di uno dei possibili obiettivi azzurri per il prossimo mercato estivo aumenterà sicuramente.