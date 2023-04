😮 Ci sono tre club su Osimhen: ma il nigeriano dà una speranza al Napoli

Victor Osimhen è il calciatore del Napoli più desiderato: il nigeriano ha richieste da due paesi differenti ma il suo addio non è scontato

Victor Osimhen è il giocatore più atteso della sfida di domani. L’attaccante nigeriano ha saltato la sfida d’andata a causa della lesione patita durante la sosta per le nazionali. Un ko che ha condizionato il match d’andata, al quale l’ex Lilla non ha preso parte. Ora, Luciano Spalletti lo ha recuperato nell’ultimo spezzone della gara contro l’Hellas Verona.

Dopo gli scampoli di gara contro la formazione scaligera, contro cui è andato a centimetri dal gol nel finale, è pronto a tornare titolare nella gara più importante del Napoli. Gli azzurri hanno bisogno della sua presenza in un confronto così sentito. L’attaccante risponderà presente ma il suo futuro continua a tenere banco.

Calciomercato Napoli, Osimhen richiama l’interesse di tre club: l’attaccante però dà priorità al club di Aurelio De Laurentiis

Victor Osimhen resta al centro delle voci di mercato. L’attaccante nigeriano è richiestissimo in vista della prossima estate. L’esplosione avuta dall’ex Lilla nel corso degli ultimi mesi non è passata inosservata. Il giocatore di Luciano Spalletti è uno degli attaccanti che da solo può spostare le sorti del reparto offensivo di una squadra.

Caratteristica che tutti i top club europei cercano per diventare vincenti. Per questo motivo, come ha spiegato questa mattina il ‘Manchester Evening News’, Osimhen è terminato nel mirino di tre club. Il Manchester United è uno di questi. I ‘Red Devils’ stanno denunciando qualche limite sottoporta in questa stagione, difficoltà acuite dall’assenza di Rashford, pure lui incontenibile nel 2023.

La squadra di Erik ten Hag, secondo quanto riferito dal tabloid inglese, è dunque intenzionata a ingaggiare un duello con Bayern Monaco e Chelsea per rilevare l’attaccante del Napoli. Ciononostante, il calciatore ha fatto sapere di essere felice in azzurro e al momento non appare intenzionato a cambiare aria. Il calciomercato scriverà il resto della storia.