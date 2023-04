Juventus-Napoli, ufficiale il colpo di scena: tutto deciso

Il Napoli si prepara alla super sfida contro il Milan, ma attenzione alla notizia in vista della gara di campionato dello Stadium. Colpo di scena in casa Juventus

Meno di ventiquattro ore e sarà fischio di inizio al Diego Armando Maradona. Il Napoli si giocherà uno storico accesso alle semifinali di Champions League, nell’ultimo atto dell’infinita sfida col Milan. Gli azzurri si giocheranno gran parte della propria stagione europea nel ritorno dei quarti di finale, in attesa di capire poi quale volata lo attenderà anche in campionato. Laddove il dominio della formazione di Luciano Spalletti, invece, non è in discussione.

Guai, però, a credere che giochi siano ormai fatti. Al Napoli mancano ancora quattro vittorie per blindare la matematica vittoria dello Scudetto e bisognerà sudare già dalla prossima di Serie A contro la Juventus. Un match particolare, soprattutto dopo il 5-1 dell’andata. E anche perché arriverà dopo la gara di Champions League contro il Milan e dopo le decisioni che, invece, piomberanno dalla Giustizia Sportiva per i bianconeri. Non solo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI per la questione plusvalenze, ma persino quella della Corte d’Appello Federale che può abbattersi già dall’immediata gara tra bianconeri e azzurri.

Cori razzisti a Lukaku: la curva della Juventus chiusa col Napoli? Si deciderà il 19 aprile

Già perché come riferito dall’ANSA, le autorità della FIGC si esprimeranno circa la chiusura o meno del primo anello della tribuna Sud dell’Allianz Stadium questo mercoledì, intorno alle ore 13.00. Un giorno cruciale, dunque, per i bianconeri, non solo per la questione plusvalenze.

La sanzione sarebbe da applicarsi dopo i fatti dello scorso 4 aprile, quando la curva della Juventus indirizzò pesanti cori razzisti ai danni dell’interista Romelu Lukaku. La sanzione era stata sospesa in una prima battuta, poiché aveva rinviato alle Sezioni Unite la “cognizione del reclamo” presentato dalla società bianconera. Ragion per cui, si arriverà ad una decisione ufficiale soltanto il 19 aprile. L’ennesimo colpo di scena in questo Juventus-Napoli, che si prepara ad essere arroventato ancor prima del fischio di inizio.