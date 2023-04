🔴 Leao accende Napoli-Milan: il video fa infuriare i partenopei

Napoli-Milan si avvicina tra tensioni e provocazioni. L’ultima è quella di Rafael Leao, che ha aggiunto un po’ di pepe alla partita di domani.

Non potrebbe essere più teso di così il clima prima di Napoli-Milan di domani sera. I partenopei devono recuperare il risultato dell’andata, che li ha visti sconfitti 1-0 a San Siro, nonostante una buona prestazione. Ma i rossoneri hanno dimostrato, nelle ultime settimane, di essere l’anti-Napoli per eccellenza, avendo sconfitto i ragazzi di Spalletti anche in campionato. Il match del Maradona in Serie A, del 2 aprile scorso, è stato particolarmente pesante per i tifosi azzurri.

Ecco allora che domani sera, nel ‘remake’ di quella sfida, ci si attende non solo la qualificazione alla semifinale di Champions League, ma anche una degna rivincita. Partita non facile, e a cui il Napoli non arriverà proprio nelle migliori condizioni. Di forma, dopo che nell’ultimo turno di campionato i partenopei hanno chiuso con un deludente 0-0 in casa col Verona. Ma nemmeno di formazione, a causa delle squalifiche di Anguissa e Kim Min-jae.

Unica nota positiva, il ritorno di Victor Osimhen, rivisto in campo dopo l’infortunio nel finale coi veneti, quando ha sfiorato il gol. Ma dall’altro lato il Milan di Stefano Pioli si presenta in grande spolvero, almeno negli uomini in campo (pure i rossoneri hanno pareggiato nell’ultima di Serie A). Squadra al gran completo, soprattutto per quanto riguarda la stella Rafael Leao, che nell’allenamento di oggi ha lanciato una piccola ‘provocazione’ ai tifosi napoletani.

Napoli-Milan, ritorno di fuoco: la trovata di Leao

I giocatori rossoneri sono già a Napoli da stamattina, e hanno effettuato nelle scorse ore la rifinitura prima della gara di domani sera, valevole per l’accesso in semifinale. Durante l’allenamento, Leao ha fatto un gesto destinato proprio ai tifosi partenopei: ha infatti sradicato la bandierina del calcio d’angolo. Un riferimento allo stesso gesto fatto dal portoghese nella gara d’andata, che suscitò molte polemiche da parte dell’ambiente napoletano.

Il post del match di San Siro ha visto infatti molte discussione, sia da parte della stampa vicina ai giocatori azzurri sia da parte dello stesso Spalletti. “Gesto antisportivo”, lo ha definito il tecnico toscano, e secondo lui e altri Leao meritava l’ammonizione. L’attaccante del Milan ha scherzato su questo fatto, con il gesto di oggi nella rifinitura, ma sorridendo e più che altro con l’intento di stemperare un poco gli animi in vista della partita.