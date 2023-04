Napoli, insulti vergognosi dei tifosi: Theo Hernandez nel mirino dopo l’andata

Manca poco al ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Napoli ed il Milan. Theo Hernandez, intanto, finisce nel mirino.

L’attesa è quasi giunta al termine. Il Napoli domani sera, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, scenderà in campo con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta rimediata all’andata e mantenere vivo il sogno di vincere il trofeo europeo. Il percorso, alla luce anche dell’assenza degli squalificati André Zambo Anguissa e Kim Min-jae, è tutto in salita ma il club crede nella possibilità di eliminare il Milan.

Luciano Spalletti e Stefano Pioli, nel tempo ancora a disposizione, proveranno a sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare. Il mister originario di Certaldo, ad esempio, non ha ancora deciso chi schierare nel ruolo di terzino sinstro tra Mario Rui e Mathias Olivera. Aperto, inoltre, il ballottaggio a centrocampo che vede in corsa per una maglia da titolare Tanguy Ndombele ed Eljif Elmas mentre in avanti è in corso il solito testa a testa tra Hirving Lozano e Matteo Politano (il primo è leggermente avanti).

I rossoneri, dal canto loro, sperano di recuperare Olivier Giroud al momento ai box per colpa di un problema al tendine d’Achille. Il francese, autore di 12 reti e 6 assist in 37 apparizioni complessive, nella giornata odierna si sottoporrà ad ulteriori controlli: nel caso in cui non ce la dovesse fare, il suo posto in campo verrà preso da Divock Origi. Il clima, all’interno di uno stadio “Maradona” che per l’occasione farà registrare il tutto esaurito, sarà rovente.

Napoli-Milan, Theo Hernandez nel mirino dei tifosi azzurri

Nel frattempo, continuano a far discutere i vari messaggi intimidatori ricevuti via social da Theo Hernandez. Il terzino ieri ha celebrato su Instagram, con una serie di foto insieme, il primo compleanno di suo figlio. Le immagini, però, hanno scatenato la reazione di numerosi tifosi azzurri alcuni dei quali, addirittura, si sono spinti ad augurargli la morte.

La questione è stata approfondita oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’. I supporter partenopei, in particolare, “lo hanno nel mirino dalla partita d’andata: per le scintille con Lozano e i due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa”. Commenti, in ogni caso, deprecabili e vergognosi, che non hanno alcuna ragione di esistere. Una brutta pagina, da dimenticare subito per entrambi i club. L’attesa è alle stelle.