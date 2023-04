Napoli-Milan, salti di gioia per De Laurentiis: è merito dei tifosi

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan nel ritorno dei quarti di Champions. In città, intanto, c’è grande attesa per il match.

Fin qui la stagione è stata al limite della perfezione, ricca di risultati prestigiosi e soddisfazioni sia in campo italiano che in quello europeo. Il Napoli, adesso, conta di raccogliere i frutti del lavoro svolto negli scorsi mesi e regalare al proprio popolo ben due gioie. La prima, ovvero lo scudetto che manca in città da 33 anni, è ad un passo e i 14 punti di vantaggio sulla Lazio seconda consentono di guardare con un certo ottimismo al futuro.

Nel mirino degli azzurri c’è anche la Champions League. Nella fase a gironi la squadra di Luciano Spalletti ha fatto la voce grossa mettendo in fila il Liverpool, l’Ajax ed i Glasgow Rangers mentre agli ottavi l’Eintracht Francoforte è stato regolato con una doppia, comoda vittoria. Il percorso verso la finale si è complicato dopo la sconfitta rimediata nell’andata dei quarti di finale ma il mister originario di Certaldo è comunque ottimista sulle possibilità di ribaltare il risultato e centrare la qualificazione al turno successivo ai danni del Milan.

Le assenze degli squalificati André Zambo Anguissa e Kim Min-jae lo obbligheranno a cambiare qualcosa a livello di formazione tuttavia il pieno recupero di Victor Osimhen, rientrato sabato contro il Verona, rappresenta di certo un’ottima notizia per l’intero club. Il nigeriano, fin qui, è stato il principale trascinatore della propria squadra e conta di tornare subito decisivo. In città, intanto, c’è grande attesa per il match.

Napoli, lo stadio Maradona sold out

A confermarlo è il fatto che lo stadio “Maradona”, nell’occasione, farà registrare l’ennesimo sold out della stagione. Sugli spalti, quindi, ci saranno circa 55 mila spettatori per un incasso superiore ai 5.5 milioni di euro. La migliore cornice possibile per una sfida decisiva, che sia Spalletti che Stefano Pioli non intendono fallire. Quest’ultimo, in queste ore, spera di ricevere buone notizie in merito alle condizioni di Olivier Giroud.

Il francese non ha concluso l’allenamento di ieri per colpa di un problema al tendine d’Achille e oggi sosterà il provino decisivo. Nel caso in cui non dovesse farcela, spazio al deludente Divock Origi. Il momento della verità, il punto di non ritorno, è vicino. Al Napoli serviranno almeno due gol per concretizzare il sogno semifinale.