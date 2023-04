Napoli, gemellaggio con i ‘rivali’ della Roma: seguiranno la partita

Napoli si prepara ad accogliere i tifosi del Milan per la sfida di Champions League: quelli rossoneri però non saranno gli unici ad arrivare

Napoli si prepara ad accogliere la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Milan. Un match molto sentito per la possibilità di prolungare l’esperienza stagionale in Europa. Un’opzione che stimola i tifosi partenopei, che mai hanno visto la propria squadra giungere a questa altezza della competizione.

Nelle prossime ore, a Napoli, si presenteranno pure i sostenitori rossoneri. La squadra di Stefano Pioli sarà supportata da una buona cornice di supporter presenti nel settore ospiti. In queste ore però la città partenopea si appresta ad accogliere anche i tifosi di un’altra squadra, che raggiungeranno il Vesuvio per un motivo particolare.

Napoli, ultras del Feyenoord in città: supporteranno i tifosi azzurri nel segno del gemellaggio tra le due tifoserie

Napoli non si appresta ad accogliere soltanto i tifosi del Milan. In città, come riferisce ‘CalcioNapoli24.it’, arriveranno anche circa 100 ultras del Feyenoord. La tifoseria olandese è infatti gemellata con quella azzurra e pertanto supporteranno quella del Napoli nell’impegnativo match di domani sera.

I sostenitori della squadra olandese arriveranno in Italia per la partita di giovedì all’Olimpico contro la Roma, valida per i quarti di finale di ritorno d’Europa League, malgrado il divieto di trasferta. Nonostante la prescrizione, diversi giungeranno in Italia già nelle prossime ore e si presenteranno a Napoli. Ciò ha fatto scattare l’allarme per la Digos, considerata pure la rivalità tra i supporter giallorossi e quelli azzurri. I tifosi della squadra di Rotterdam proseguiranno poi verso Roma per guardare il match in qualche angolo della città capitolina ma hanno già lanciato una provocazione: “Occhio alle vostre fontane”.

Nel match d’andata, il Feyenoord ha superato i giallorossi per 1-0. José Mourinho però dopo la sfida di ieri con l’Udinese si è detto convinto di poter ribaltare il risultato maturato in Olanda in una gara in cui la Roma ha sbagliato pure un calcio di rigore con Lorenzo Pellegrini.