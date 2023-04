Napoli-Milan, colpo di scena De Laurentiis: la notizia spiazza tutti

Importanti novità in vista di Napoli-Milan, ecco cosa succederà al Maradona per la gara di Champions League.

Vigilia di Champions League per il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono impegnati domani nel match contro il Milan, ritorno del quarto di finale. All’andata sono stati i rossoneri a trionfare grazie ad una rete di Bennacer. Il Napoli però, nonostante il risultato, non ha sfigurato e la gara di ritorno si preannuncia molto aperta.

A differenza degli altri quarti di finale infatti, dove le squadre che hanno vinto l’hanno fatto con grosso vantaggio, il risultato dell’andata non può far dormire sonni tranquilli al Milan. Inoltre il Napoli è pronto a schierare di nuovo in campo Victor Osimhen. Il capocannoniere degli azzurri e dell’intera Serie A potrebbe infatti rivelarsi l’arma in più, la freccia dell’arco di Spalletti che potrebbe essere decisiva. Questo assieme ad un altro fatto che rischia di essere decisamente impattate, ossia il tifo ritrovato al Maradona.

Dopo l’accordo concluso in settimana tra il presidente Aurelio De Laurentiis e i rappresentati del tifo organizzato, con la mediazione anche del mondo istituzionale, è atteso il tifo delle grandi occasioni al Maradona. L’impianto di Fuorigrotta si prepara ad essere una vera e propria bolgia pronta a spingere il Napoli verso la vittoria e il passaggio del turno. Sullo stadio però mancherà Aurelio De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis assente alla prima dopo la pace con il tifo organizzato

Come riporta il Mattino Aurelio De Laurentiis non sarà presente allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domani sera. Il patron azzurri infatti si è dovuto trattenere a Los Angeles a causa di alcuni impegno che lo terranno bloccato negli Stati Uniti almeno fino a fine mese. Il patron si perderà quindi l’atteso ritorno dei quarti di finale, quello che secondo molti è uno dei match più attesi della stagione.

Paradossale considerando tutte le polemiche delle scorse settimane attorno al regolamento d’uso dell’ex San Paolo. Polemiche che erano state messe a tacere dopo l’accordo stretto con il tifo organizzato. Già contro l’Hellas Verona il Maradona è tornato a cantare come ai vecchi tempi e in tanti sono in attesa di cosa accadrà contro il Milan. Peccato per De Laurentiis che anche lui dovrà vederlo da lontano.