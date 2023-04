🔴 Napoli-Milan, il top preoccupa: c’è l’annuncio

Per Napoli-Milan manca sempre meno: domani sera al Maradona si giocherà la gara di ritorno dei quarti di Champions League. L’annuncio sul top.

Manca sempre meno per il big match di Champions League che sarà giocato domani sera al Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan. La squadra di Luciano Spalletti dovrà recuperare e ribaltare l’1-0 dell’andata se vuole qualificarsi alla fase della semifinale della competizione. Alla vigilia è arrivato l’annuncio sul top.

Il Napoli non vuole più sbagliare e vuole vincere contro il Milan. Un po’ per riscattare le gare che finora in questo aprile hanno dato ragione ai rossoneri. Ma molto di più per superare gli avversari e passare alla semifinale di Champions League.

A poche ore dall’inizio di Napoli-Milan, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato anche Stefano Pioli. Il mister rossonero ha parlato con l’occasione anche di Rafael Leao.

Milan, il futuro di Leao preoccupa: arriva l’annuncio di Pioli alla vigilia del Napoli in Champions League

Rafael Leao è uno tra i giocatori che più sta preoccupando il Milan per quel rinnovo di contratto che stenta ad arrivare. Di lui, alla vigilia del match con il Napoli, ha allora parlato Stefano Pioli a ‘Sky Sport’: “Rafa è un ragazzo intelligente e sta bene al Milan, sta bene coi tifosi. Ha grandissime potenzialità e può inventare qualcosa in qualsiasi momento. Dovrà star dentro la partita con molta attenzione. Bisogna determinare il singolo episodio”.

“Il Napoli – ha continuato Pioli facendo riferimento più nello specifico al match di domani – ha cominciato meglio la gara a Milano. Dobbiamo approcciare meglio. Ci aspettiamo un Napoli aggressivo, ma vogliamo esserlo anche noi. Sono sicuro che la partita sarà molto simile e potrà cambiare molto velocemente: noi dovremo essere bravi a leggere le situazioni. Non veniamo qua per difenderci, ma quando il Napoli ci costringerà a farlo noi dovremo essere compatti per poi gestire bene il pallone”.