Napoli-Milan, l’annuncio improvviso spaventa i tifosi

Napoli-Milan è alle porte, e per i partenopei le cose non si fanno affatto semplici, tra forma calante e assenze. Ecco il nuovo annuncio.

Manca a Napoli-Milan, la sfida che deciderà una delle quattro semifinaliste della Champions League. Match molto teso, ovviamente, con i partenopei chiamati a ribaltare l’1-0 subito all’andata, ma soprattutto a mettere fine ai brutti risultati contro i rossoneri. Impresa che però non si preannuncia affatto semplice, visto il recente stato di forma della squadra di Spalletti. Nel weekend, contro il Verona, il tecnico ha ricorso al turnover, ma i suoi ragazzi paiono avere il fiato ormai corto.

Martedì sera al Maradona ci vorrà dunque una prova da grande squadra, per cancellare il trend del 2023 contro i rossoneri. Battuti 2-1 a settembre espugnando San Siro, i campioni d’Italia in carica si sono rifatti con gli interessi nel nuovo: 5-0 complessivo in due partite. Per invertire la rotta, Spalletti intende puntare sui suoi titolari collaudati, riabbracciando Victor Osimhen dal primo minuto.

Già contro i veneti, il nigeriano è rientrato nei minuti finali sfiorando subito la rete. Ora tocca a lui, capocannoniere della Serie A, risolvere i problemi offensivi del Napoli delle ultime partite. Nel frattempo, però, la squadra partenopea dovrà fare a meno di due delle sue colonne, ovvero Kim Min-jae e Anguissa, entrambi squalificati. La situazione non è dunque delle migliori, e i tifosi azzurri non possono non sperare che non peggiori ulteriormente.

Napoli-Milan, il veterano suona la carica

Se di impresa si tratta, c’è qualcuno che sa bene come realizzarla. Stiamo parlando di Juan Jesus, il centrale brasiliano pupillo di Spalletti, che poco fa ha affiancato l’allenatore in conferenza stampa. A 31 anni (e fresco di rinnovo fino al 2025) è il giocatore più ‘anziano’ del Napoli, e domani sera sarà lui a guidare la difesa, sostituendo il coreano. Pressione? neanche per sogno, ha assicurato. Anzi, ha lanciato un avvertimento al Milan.

Juan Jesus è un esperto di rimonte, e ci ha tenuto a ricordarlo, facendo salire un brivido lungo la schiena dei fan milanisti. C’era lui in campo, nell’aprile 2018, quando la Roma ribaltò un passivo ben peggiore subito dal Bacellona. “Parlo per esperienza personale: perdemmo 4-1 al Camp Nou e la ribaltammo in casa col Barcellona, ed era difficilissimo” ha detto a ‘Sky Sport’. “Ho marcato Messi – ha aggiunto Juan Jesus – sono consapevole delle mie qualità”.